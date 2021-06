Avalara Brasil anuncia parceria com LabsXD

SÃO PAULO, 10 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Avalara Brasil, multinacional de automação fiscal, firmou parceria com o LabsXD, empresa especializada em transformação digital. Com a finalidade de desenvolver a integração nativa entre os sistemas Salesforce, serviços de computação em nuvem especializada em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), e o Avatax Brasil, motor de cálculo também em nuvem que simula a variação dos tributos. A parceria, firmada em abril, visa ampliar o número de empresas beneficiadas pelas soluções, acelerando, assim, o processo de transformação digital.

Para a parceria, a Avalara Brasil está oferecendo o seu motor de cálculo Avatax Brasil aos clientes que utilizam o sistema da Salesforce. Já a LabsXD irá investir no desenvolvimento do conector entre o Salesforce e o Avatax Brasil. "Sabemos que a transformação digital já vem acontecendo a algum tempo, e esse processo foi ainda mais potencializado no início da pandemia, onde muitas empresas tiveram que migrar seus sistemas para a tão famosa nuvem. Acreditamos que esta parceria veio para trazer inovação para as companhias que já fazem parte de nossa base de clientes, proporcionando o melhor das duas empresas em uma única ferramenta", comenta a diretora-geral da Avalara, Alessandra Almeida.

"Acreditamos muito na parceria com a Avalara e teremos excelentes resultados em conjunto", finaliza Paulo Raniere, Account Manager Brasil da LabsXD.

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obterem o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos EUA e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br .

Sobre a LabsXD

LabsXD é uma organização especializada na implementação das tecnologias Salesforce & Salesforce Industries para o desenvolvimento de soluções de Cloud, focada em acelerar a transformação digital de organizações em todos os tipos de indústrias. Sediada em Argentina, Brasil, toda América e na Europa (no Reino Unido, na Espanha e Portugal) é o partner preferencial global para a implementação de soluções da Salesforce Industries em tempo recorde.

FONTE Avalara

