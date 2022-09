Avalara e Neomind juntas para atender as demandas de automação fiscal

Duas grandes players de tecnologia se unem para levar ao mercado a transformação digital

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Avalara, multinacional de automação fiscal, e a Neomind, referência no mercado de gestão de informação por meio da aplicação dos conceitos de gestão e automação por processos, documentos e indicadores através de seu produto Fusion Platform, anunciam a parceria para projetos de automação fiscal utilizando as soluções Avalara, como: AvaTax Brasil, Tax Compliance e Tax Docs Monitor, podendo abranger desde o cálculo de tributos até a geração e entrega das obrigações acessórias bem como automatizar todo o ciclo do processo de entrega e orquestração dessas informações dentro das organizações.

"A parceria visa auxiliar a base de clientes e de relacionamento da Neomind a automatizar seus processos fiscais. O trabalho feito manualmente pela equipe demanda maior atenção e tempo, com isso a companhia fica suscetível a erros, atrasos e multas pelo não cumprimentos dos prazos. A Avalara possui a tecnologia e expertise para automatizar todos esses processos, proporcionando mais eficiência e assertividade da equipe em atividades geradores de valor", afirma José Lima, Diretor de Parcerias da Avalara Brasil.

Para Farley Niehues, Diretor de Vendas e Marketing na Neomind, junto com a Avalara será possível agregar ainda mais valor sobre os cenários de automação de processos fiscais como entrada de documentos, recebimento, aprovação de pagamentos, tratamento de divergências, etc. gerenciando-se todo o ciclo de vida desse tipo de informação na organização, desde sua chegada até a efetivação de seu registro no ERP/Outros sistemas legados com toda a rastreabilidade e Compliance necessários. Com a aplicação do Fusion Platform nos cenários de processos fiscais é possível viabilizar a orquestração de todas as etapas deste ciclo, entregar um alto nível de personalização e independência para as organizações e assim tratar as especificidades de cada contexto, além de contar com a adoção de uma plataforma BPMS Low-Code que entrega características totalmente horizontais, quanto às possibilidades de automatização e completa adoção da disciplina de gestão por processos".

Segundo o 'State of the CIO Report', relatório com base nos gastos com TI que as empresas tiveram, a vontade de aumentar a segurança de TI é a principal necessidade dos negócios, o relatório informa que 59% dos CIO planejam gastar mais em 2022 com TI comparado com 2021. Os gastos com TI estão influenciados pelas seguintes necessidades que as empresas possuem: melhorias nos processos de negócios, transformação e modernização digital, segurança e suporte ao crescimento e recuperação de receita.

Paralelo a isso, a Avalara observou um maior investimento por parte das empresas na automatização dos processos fiscais de modo a garantir maior conformidade junto ao Fisco.

O sistema tributário no Brasil é um dos mais complexos no mundo. Empresas gastam em média mais de R$ 300.000,00 por ano para monitorar atualizações em tabelas de impostos e analisar em média 1.300 normas publicadas por mês em todo o Brasil.

O desafio é grande, mas a tecnologia veio para ajudar!

Sobre a Avalara

A Avalara, multinacional de automação fiscal desde 2016 no Brasil, possui clientes em mais de 95 países e escritórios espalhados em cinco continentes. A companhia oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam os aspectos fiscais dos processos de compra e venda. Ela atua em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro.

Sobre a Neomind

Referência em soluções tecnológicas para a gestão da informação, oferecemos excelência em soluções voltadas à gestão de processos, documentos e indicadores para organizações dos mais variados setores do mercado. Seus produtos trazem consigo o conceito de "solução tecnológica estar na mão do negócio" e permitem a descentralização do processo de resolução de problemas com a aplicação de tecnologias LowCode, quando é possível com uma adequada estrutura interna envolver os times de tecnologia apenas em momentos muito pontuais e agudos do processo de maturidade e assim possibilita entregar valor ao negócio de forma muito mais ágil e capilarizada dentro da organização.

Por fim, com atuação desde 2006 em território nacional e internacional, temos também escritórios de negócios próprios e parceiros de distribuição para atender os clientes por meio de consultores capacitados e especializados em proporcionar resultados significativos em projetos de alto valor agregado.

