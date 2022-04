Avaliação do primeiro trimestre de 2022 da GAC MOTOR

Por meio da combinação de amplos investimentos em campanhas de marketing locais e o lançamento internacional de vários modelos de grande impacto, a fabricante de carros chinesa está criando um forte plano para as marcas chinesas que almejam se tornar globais.

Marketing global, desenvolvimento de longo prazo

O desenvolvimento internacional da GAC MOTOR foi altamente visível em muitas atividades de cooperação e marketing de alto nível no primeiro trimestre.

Na Nigéria, por exemplo, a marca fez parceria com o Governo do Estado de Lagos no projeto Lagride, um projeto público de ride-hailing (oferta de serviços de transporte por meio de um aplicativo), oferecendo mil veículos para apoiar o projeto.

O Lagride foi lançado com o objetivo de modernizar o sistema de transporte em Lagos com uma plataforma de e-hailing de classe mundial. O esquema incentiva a geração de empregos e o crescimento socioeconômico locais, fortalecendo ainda mais a reputação da marca GAC MOTOR na Nigéria.

Além de formar relacionamentos de longo prazo com o governo local por meio do apoio econômico, esse projeto de transporte colaborativo fortalecerá a reputação da GAC MOTOR como fornecedora de veículos altamente confiáveis.

A marca também tem exposto seus produtos mais novos e interessantes em salões de automóveis do mundo todo, incluindo o EXPOCRUZ 2021 na Bolívia, o Manila Auto Show 2022 e o Riyadh AutoVille 2022, um dos salões de automóveis mais influentes do Oriente Médio. A impressionante linha colocada em exposição incluiu o GS8, o GS5, o All New GS4 e outros modelos populares.

O segredo está em produtos fortes

No passado, a GAC MOTOR ofereceu modelos de alto desempenho aos mercados estrangeiros de forma consistente. A marca continuará a apresentar modelos populares a novos mercados, como o ALL NEW GS8. Esse potente SUV, um modelo de grande sucesso na China, estará pronto para ser lançado para fãs da GAC MOTOR em todo o Oriente Médio em maio e junho.

O modelo incorpora o "espírito da habilidade técnica", que se tornou parte central da missão e da marca GAC MOTOR. A marca diz que pretende redefinir a fabricação de veículos chineses por meio de uma série de veículos de alta qualidade, inovadores e tecnologicamente avançados e de atendimento atencioso. A GAC MOTOR espera proporcionar uma melhor mobilidade a clientes do mundo todo com o poder da inovação e da habilidade técnica.

