Avaliada em RMB 145 bilhões, Shanghai Electric está entre as 50 principais marcas mais valiosas da China, com um aumento de 37,4% em relação ao ano anterior

Com energia renovável, armazenamento de energia e sistema de gestão de energia no centro de seu foco tecnológico, a Shanghai Electric vem buscando tecnologias verdes que produzam 100% de energia renovável, ao mesmo tempo que é pioneira em tecnologias e produtos integrados de energia que incorporam energia renovável, armazenamento de energia e microrredes inteligentes. O projeto de energia renovável da cidade de Chongming Sanxing, possibilitado pelas soluções integradas de energia limpa da Shanghai Electric, gerou mais de 400 MW de energia elétrica ecológica desde que começou a funcionar em 2018 e reduziu aproximadamente 400 toneladas de emissões de CO 2 .

Adotando tecnologias dinâmicas de controle e gestão de "geração-rede-carga-armazenamento", o projeto de demonstração de energia inteligente Shantou da Shanghai Electric garante um fornecimento de energia estável e de alta qualidade, ao mesmo tempo que tira total proveito dos abundantes recursos eólicos e solares naturais da região para conseguir equilíbrio de energia e auto-otimização. Isso permite que o projeto gere quase 100% de energia renovável e reduza as emissões de CO 2 em 6.500 toneladas por ano.

Promovendo a cooperação em que todos ganham, trazendo mais valor aos clientes

Previsto para se tornar um dos parques solares mais avançados do mundo, equipado com a torre de energia solar (CSP) com mais alta concentração após a conclusão, o projeto de Dubai desenvolvido pela Shanghai Electric implementa os mais altos padrões de qualidade e conta com a maior capacidade solar instalada.

Além disso, como principal fornecedora da Hualong One (HPR1000) na usina nuclear de Karachi do Paquistão, a Shanghai Electric fornece à usina equipamentos cruciais, como componentes internos de reatores e unidades geradoras de turbinas a vapor. O projeto pode gerar quase 10 bilhões de kWh de eletricidade por ano, o que atende ao consumo de energia de um milhão de habitantes locais. Isso é o equivalente à redução de 3,12 milhões de toneladas de consumo de carvão padrão e de 8,16 milhões de toneladas de emissões de CO 2 por ano.

A Shanghai Electric vê um novo modelo digital de gestão urbana com base em tecnologias digitais robustas e infraestruturas de TI flexíveis. A solução digital de governança urbana da empresa foi projetada para enfrentar os desafios atuais impostos à gestão urbana, combinando a Internet das Coisas (IoT), ferramentas digitais poderosas e infraestruturas inteligentes para criar um sistema que permita às cidades compartilhar recursos. O sistema conecta o serviço do setor público a uma rede de cidades inteligentes, eliminando as barreiras de dados existentes entre as cidades para permitir que o governo urbano e os sistemas de gestão sejam mais seguros, eficientes e ágeis.

Capacitação digital acelera a inovação tecnológica

Projetada para otimizar os serviços para o setor de equipamentos de ponta, a plataforma de Internet industrial escalável da Shanghai Electric, a SEunicloud, está aproveitando a experiência industrial e os casos de sucesso da empresa para desenvolver uma gama diversificada de soluções como O&M inteligente de energia eólica, O&M remota de energia térmica, serviços de pós-venda de máquinas-ferramentas, gestão integrada de baterias de armazenamento de energia, robôs de terapia e tratamento de água distribuída.

A plataforma foi implementada em 15 aplicações industriais e se concentrou em oito soluções industriais, incluindo digitalização de energia híbrida eólica-solar-armazenamento, gestão de ativos de equipamentos empresariais, fábrica digital MOM e proteção ambiental inteligente, envolvendo mais de 100 mil dispositivos inteligentes com um valor total de RMB 140 bilhões.

A plataforma inteligente de comércio eletrônico e de cadeia de suprimentos da Shanghai Electric oferece serviços de gestão da cadeia de suprimentos com base na Internet que abrangem links de negócios a montante e a jusante de clientes, fornecedores, vendas, entrega e aquisições. A plataforma unificada oferece proteção versátil de transações e serve como um local central de negociação de serviços de energia, fabricação de equipamentos e componentes padrão da indústria.

"No contexto de uma nova era tecnológica impulsionada pela IoT, big data e tecnologia em nuvem, a Shanghai Electric está concentrando sua estratégia na fabricação inteligente e digitalização industrial, construindo um ecossistema industrial único para capacitar o futuro da energia inteligente, fabricação inteligente e cidade inteligente", disse Zheng Jianhua, presidente da Shanghai Electric.

