BANGKOK, 1º de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante a celebração do Fórum Global de Ultra Banda Larga de 2022 (UBBF 2022), Kevin Hu, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, fez um discurso intitulado "Stride to Net5.5G, Boost New Growth" (Avancemos em direção ao Net5.5G, impulsionando um novo crescimento). Durante o discurso, foram divulgadas as principais oportunidades de negócios e as medidas chave para que as operadoras obtenham um novo crescimento no negócio B2B, descreve os novos requisitos para a rede de transporte IP convergente na era 5.5G e expõe a principal característica do Net5.5G.

Kevin Hu, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

A organização mundial de pesquisa de mercado OMDIA publicou anteriormente o artigo "Pesquisa sobre as tendências da comunicação de dados para 2030" e a visão do setor Net5.5G, expondo a intenção principal e as seis principais características da futura rede de comunicação de dados.

Kevin Hu destacou que a transformação digital das empresas oferecerá novas oportunidades para o negócio B2B das operadoras. Net5.5G ajudará as operadoras a realizar a atualização holística da tradicional rede privada MPLS VPN para a "Linha privada + X" e fornecerá aos clientes um amplo portfólio de soluções, para impulsionar um novo crescimento na receita B2B. A "Linha privada + X" inclui as seguintes combinações:

Linha privada + Premium, baseada na tecnologia de fatiamento automático, pode proporcionar uma solução de rede privada de fatiamento virtual em nível de locatário na rede convergente. Em comparação com a rede privada MPLS VPN , a qualidade é maior e atende aos requisitos de interconexão das redes backbone em setores como o financeiro.

Rede privada + LAN/Wi-Fi gerenciados, a rede LAN/WLAN baseada na gestão na nuvem é mais eficiente e permite que as operadoras se estendam desde a rede privada MPLS VPN tradicional até a rede LAN da SME para realizar serviços de rede de gestão na nuvem que integram WAN, LAN, Wi-Fi e IOT.

Rede privada + SD-WAN, por meio da tecnologia de automação SD-WAN, a rede híbrida da MPLS VPN e outras tecnologias de rede privada são estendidas, o que oferece às empresas uma experiência de acesso à nuvem rápida e flexível.

Em geral, para o desenvolvimento de serviços MBB, FBB e B2B, as redes básicas de transporte IP das operadoras acelerarão até o Net 5.5G, e todo o setor também precisa fazer reservas técnicas correspondentes com antecedência. Um dos principais recursos do Net5.5G da OMDIA é a ultra banda larga verde (GUB). Por meio dos recursos de ultra banda larga de 50GE para estação base, 100GE para BNG e 800GE para rede backbone, o Net5.5G pode suportar os requisitos de experiência de 10Gpbs Everywhere de usuários finais e oferecer um crescimento de largura de banda de mais de 10 vezes para as aplicações interativas em tempo real.

Por sua vez, a rede de centro de dados têm se tornado cada vez mais a infraestrutura das operadoras para oferecer serviços de TI. No futuro, virá o avanço para uma arquitetura convergente totalmente Ethernet, que suportará uma escala de servidor DC em nível milhão, interconexão 800GE e promoverá a automação de ciclo de vida completo com redes de direção autônoma L4.

Os principais recursos do Net5.5G sugeridos pela OMDIA também incluem IA de rede de domínios múltiplos (MNA), alta resiliência e baixa latência (HRL), IPv6 aprimorado (IPE), como E2E SRv6, IoT massiva heterogênea (HMI), rede de confiança ubíqua (UTN). Estes são os elementos chave para apoiar o novo crescimento de 5.5G, F5.5G e o negócio B2B das operadoras "Linha privada + X"

Hu Kevin destacou que o desenvolvimento do Net5.5G requer os esforços conjuntos do setor. A Huawei trabalhará em conjunto com clientes e parceiros para promover o consenso do setor e os padrões relacionados, fazer com que as principais inovações tecnológicas sejam reservadas, acelerar o piloto da inovação do cenário empresarial e continuar explorando novos limites empresariais. Avancemos em direção ao Net5.5G, impulsionando um novo crescimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1934736/image1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei