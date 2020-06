-EHA25Virtual: Avances en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica de alto riesgo

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El pronóstico en leucemia linfocítica crónica de alto riesgo (CLL) sigue siendo insatisfactorio. A pesar de la disponibilidad de nuevos agentes farmacéuticos (solos o en combinación), la respuesta a la terapia y las remisiones duraderas son limitadas y pueden mejorarse. En el ensayo CLL2GIVe, el grupo de estudio alemán de la CLL ha evaluado un nuevo régimen de terapia de primera línea para pacientes con CLL de alto riesgo con deleción 17p y/o mutación TP53.

En este régimen terapéutico, los pacientes reciben los tres agentes obinutuzumab, venetoclax e ibrutinib en los primeros seis meses, seguidos de la combinación de venetoclax e ibrutinib durante otros seis meses. Posteriormente, se administra el tratamiento de mantenimiento de ibrutinib si para entonces no se ha logrado la enfermedad residual mínima indetectable (MRD) y la remisión completa según los criterios de iwCLL. (MRD se refiere a un pequeño número de células leucémicas que pueden permanecer en el paciente durante el tratamiento, o después del tratamiento cuando el paciente no tiene síntomas de la enfermedad. Es la principal causa de recaída en la leucemia.)

El régimen de tratamiento es una terapia limitada adaptada a la respuesta y mostró tasas de respuesta alentadoras. La tasa de remisiones completas fue del 58,5%. En el 80,5% de los pacientes, MRD se volvió indetectable en sangre periférica en el ciclo 15. El perfil de seguridad era aceptable. En conclusión, el régimen GIVe es una opción prometedora de tratamiento de primera línea para pacientes con alto riesgo CLL.

Ponentes: Dr Henriette Huber[1],[2] (presentación oral) y Dr Simone Edenhofer[1] (breve presentación de prensa)

Afiliación: [1] Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Alemania; [2] Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe, Alemania

Abstract:#S157 CLL2-GIVE, A PROSPECTIVE, OPEN-LABEL, MULTICENTER PHASE-II TRIAL OF OBINUTUZUMAB (GA101, G), IBRUTINIB (I), PLUS VENETOCLAX (VE) IN UNTREATED PATIENTS WITH CLL WITH 17P DELETION / TP53 MUTATION (CLL2-GIVE, UN ENSAYO PROSPECTIVO, DE ETIQUETA ABIERTA Y MULTICENTRO DE FASE II DE OBINUTUZUMAB (GA101, G), IBRUTINIB (I), MÁS VENETOCLAX (VE) EN PACIENTES NO TRATADOS CON CLL CON DELECIÓN 17P / MUTACIÓN TP53)

Acerca del Congreso anual de la EHA: Cada año en junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una importante ciudad europea. Debido a la pandemia del COVID-19, EHA transforma su encuentro físico en un Congreso virtual este año. Los temas del programa científico van desde fisiología y desarrollo de células madre a leucemia; linfoma; diagnóstico y tratamiento; glóbulos rojos; glóbulos blancos y plaquetas; hemofilia y mieloma; trombosis y desórdenes sanguíneos, así como transfusión y trasplante de células madre. Embargo: Tenga en cuenta que nuestra política de embargo se aplica a todos los abstractos seleccionados en los resúmenes de prensa. Para más información, consulte nuestras directrices para los medios del Congreso aquí .

