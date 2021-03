Avanços na medicina contribuem para a melhora da qualidade de vida do paciente

SÃO PAULO, 15 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Março é o mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo, data instituída pela International Myeloma Foundation (IMF) para promover a conscientização da doença, alertando sobre seus sinais, visando o diagnóstico precoce. Sua gravidade está ligada ao seu padrão de crescimento e sintomas, como dores ósseas e cansaço3, que costumam ser confundidos com outras patologias, retardando o diagnóstico e prejudicando o sucesso do tratamento4.

"O mieloma múltiplo produz uma proteína no organismo, chamada de proteína monoclonal, e o exame eletroforese de proteínas é capaz de medir esse elemento no sangue na maioria dos casos", afirma a Dra. Flávia Xavier, hematologista do Hospital Sírio-Libanês e chefe do serviço de Hematologia do HUB (Hospital Universitário de Brasília), vinculado à Universidade de Brasília. "Os sinais mais precoces, em geral, são anemia – que pode ser identificada por meio do hemograma –, alteração de função renal – evidenciada em exames como ureia e creatinina –, além das dores ósseas, principalmente na coluna e bacia (ou quadril), complementa a especialista.

As opções de tratamentos do mieloma múltiplo dependem do estágio da doença e incluem medicamentos de suporte, imunoterapia, quimioterapia, corticosteroides, radioterapia ou transplante de medula óssea5. Além disso, a Dra. Flávia afirma que o acompanhamento médico multidisciplinar pode promover uma melhor resposta ao tratamento em qualquer estágio da doença.

"Ainda que o paciente faça o acompanhamento médico e tenha sua logística de tratamento bem estabelecida, a presença de outros profissionais da saúde – farmacêutico, psicólogo, nutricionista, ortopedista e fisioterapeuta, entre outros – promove uma melhora na qualidade de vida, adesão ao tratamento e nas condições gerais de saúde do paciente", avalia a especialista.

Cada profissional atua no monitoramento de necessidades e questões específicas. "O nutricionista, por exemplo, monitora o ganho de peso do paciente, normalmente causado pelo corticoide presente na combinação de terapias necessária para tratar a doença. A alteração da massa corpórea gera uma sobrecarrega que pode provocar dores e desconforto", explica Dr.a Flávia.

"Apesar de a doença não ter cura, o avanço da medicina traz uma nova perspectiva para os pacientes, que conseguem conviver com a doença e desenvolver suas atividades diárias. Tenho pacientes com mais de 10 anos de diagnóstico e que vivem bem", conclui a médica.

