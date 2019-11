Avant Premiere del Paramount Hotel Dubai

Asegurándose de que la Avant Premiere del hotel va a aparecer en la 'lista de las taquillas', el director Wael Soueid comentó: "Estamos muy emocionados de presentar unos estándares de hospedaje extraordinarios con Paramount Hotel Dubai. Hemos trabajado duro para diseñar, otorgar y transmitir las experiencias más memorables con nuestro grupo de directores ejecutivos y reparto de Paramount".

Transportando la elegancia eterna de Hollywood, Paramount Pictures ha desarrollado el concepto, integrando la esencia misma del estilo de vida de California. Situado en Business Bay, Paramount Hotel Dubai es precursor y director de un diseño exquisito, un servicio elevado, un entretenimiento estelar y una gastronomía premium.

Las tan esperadas 823 habitaciones del hotel y suites se reparten entre Scene y Stage Guest Rooms; Premiere Suites y Paramount Suites; mientras que las suites temáticas se inspiran en las películas de Paramount Pictures. Repletas de historia, aventura y glamour, Paramount Hotel es un auténtico éxito que dispone de ocho conceptos gastronómicos que prometen una experiencia extraordinaria directa al paladar, bajo la dirección del productor culinario Ezequiel Cardozo.

Un tributo a la magia que transmite la cinematografía, Paramount Screening Room es el escenario para transportarnos en el tiempo con un cine privado, donde se realizan actuaciones de entretenimiento en vivo y en directo acompañadas de bocados gourmet y bebidas burbujeantes

Pacific Groove, un bar y restaurante con estilo californiano que se destaca por su parrilla de leña y la variedad asada de carnes y mariscos, ensaladas frescas y un bar de ostras. Flashback Speakeasy, un bar y lounge que simula lo clandestino y oculto de Hollywood, con cocktails personalizados, una fusión de mixología en un ambiente de pósters clásicos y dos salas privadas.

The Cheat, un laboratorio de chocolate excepcional, acompañado de The Stage, un restaurante que ofrece all-day dinning; The Craft Table, una cafetería y pastelería artesanal junto a L Lobby Lounge y un Food Truck de comida callejera californiana en Malibu Deck en el área de la piscina

El hotel presenta elementos interactivos como videos acoplados en las paredes, PAUSE Spa, un centro de fitness, salas de reuniones y eventos de última generación, además de los espacios adaptados para co-working en WorkPlay Suites.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031072/Paramount_Hotel_Dubai.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1031071/Paramount_Hotel_Dubai_Logo.jpg

