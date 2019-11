Avant-première du Paramount Hotel Dubai

Visant à garantir que l'Avant-première de l'hôtel figure en tête du "Box Office", Wael Soueid, le directeur, a déclaré: « Nous nous réjouissons réellement de présenter des standards hôteliers d'exception au sein de l'Hotel Paramount Dubai, nous avons travaillé dur pour concevoir, offrir et agrémenter les expériences les plus mémorables avec notre équipe de directeurs exécutifs et les autres membres du personnel Paramount.»

Donnant vie à l'élégance intemporelle d'Hollywood, le concept a été développé par Paramount Pictures et incarne l'essence même du mode de vie californien. Situé dans le quartier de Business Bay, le Paramount Hotel Dubai propose un design d'exception, un service de qualité, des divertissements immersifs et 8 restaurants et bars inspirés du style de vie californien.

Cet hôtel très attendu compte 823 chambres et suites réparties dans les catégories Chambres Scène et Stage; Suites Première et Suites Paramount; ainsi que des suites thématiques s'inspirant des films Paramount Pictures telles que Charleston et Don Corleone. Débordant d'histoire, de récits et de glamour, le Paramount Hotel est un véritable blockbuster proposant huit concepts gastronomiques mémorables qui promettent une expérience culinaire rafraichissante et honnête, sous la direction du Chef (Producer Culinary Producteur culinaire), Ezequiel Cardozo.

Rendant hommage à la magie historique du cinéma, The Paramount Screening Room est à la fois un cinéma privé, une machine à voyager dans le temps et une scène de spectacles live, accompagnés de boissons et mets gastronomiques.

Pacific Groove est un bar et restaurant californien proposant divers fruits de mer grillés, steaks cuits au feu de bois et salades fraîches, sans oublier le raw bar (bar de produits crus). Flashback est un bar-lounge speakeasy qui sert des cocktails personnalisés, concoctés par des artisans mixologues dans un cadre intime hollywoodien, complété par des affiches classiques saisissantes et deux salles privées.

À disposition de la clientèle: The Cheat, une chocolaterie Paramount absolument unique inspiré du film du même nom ; le restaurant The Stage, ouvert toute la journée propose 6 stations culinaire ; The Craft Table ; un café-boulangerie artisanal situé dans le cœur de l'hôtel ; ainsi que le lounge avec piscine, Malibu Deck et son food truck proposant des mets californiens.

L'hôtel comporte aussi des éléments palpitants tels que des murs vidéo immersifs dans le hall, le spa PAUSE, un centre de fitness, des salles de réunion et d'événements à la pointe de la technologie ainsi que ses emblématiques suites associant jeu et travail, axées sur la collaboration.

