Avantgarde Properties - une qualité de vie peu sensible aux crises : Vienne, la ville qui offre la meilleure qualité de vie au monde

En particulier, le secteur de l'immobilier haut de gamme à Vienne a beaucoup à offrir et, comme le montre la pandémie actuelle, résiste même aux moments les plus difficiles. Après tout, le marché de l'immobilier de haute qualité est vraiment la classe d'actifs la moins sensibles aux crises. Les actifs corporels bénéficient d'une popularité croissante, en particulier en période de forte récession du marché boursier.

L'Autriche a fait preuve d'actions ciblées pendant la pandémie

Dans la situation actuelle du coronavirus, l'Autriche se distingue par ses actions précises, bien réfléchies et rapides. Le faible nombre de victimes parle de lui-même. Les mesures de protection, même à l'entrée de Vienne, existent à plusieurs niveaux et sont assez efficaces. Vienne offre la sécurité à tous les niveaux de la vie quotidienne.

Robuste, attractif et efficace

Le système de soins de santé viennois ne peut s'expliquer précisément que par ces trois mots. Avec 45 hôpitaux et environ 5 300 médecins en cabinet privé, la métropole offre une densité de services hautement spécialisés qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Autriche. Le diagnostic rapide et les voies thérapeutiques font partie intégrante des soins médicaux complets.

Vous pouvez vous déplacer librement à Vienne

Même en période de pandémie, il est possible de se déplacer et de faire des achats à Vienne presque sans restriction. L'arrivée en voiture est autorisée. Même les promenades dans le cadre magnifique et époustouflant de Vienne sont possibles sans restriction et vous permettent de profiter du style de vie prévalant, loin de toute restriction. De même, les déplacements vers des résidences secondaires est possible et ne nécessitent pas de demande distincte. Des activités sportives en plein air peuvent être réalisées sans réservation et à tout moment.

Une beauté silencieuse

On s'attend à ce que la capitale franchisse la barre des deux millions d'habitants dès 2026. Elle a d'autant plus à offrir - à tout moment de l'année ! Vienne est en quelque sorte une beauté tranquille que vous découvrez au fil du temps. Plus de la moitié de la métropole, soit une superficie de 414 km², est verte. Vous trouverez tout ce que votre cœur désire, de l'île du Danube jusqu'aux bois vallonnés de Vienne, en passant par les nombreux parcs du Prater. Pendant les mois d'été, vous vous sentirez en vacances sur le Danube. Le grand choix de restaurants pour tous les goûts et toutes les ambiances complètent la vie luxueusement éloquente que Vienne a à offrir.

Vienne attire l'attention et perdure…

… grâce à sa culture raffinée, ses traditions de longue date et son passé impérial. Après tout, bon nombre des compositeurs les plus importants de l'histoire ont vécu et travaillé ici : de Mozart à Strauss en passant par Beethoven. Pour ces raisons, la métropole, qui gagne en importance et se développe constamment, vaut plus que la peine d'y investir. Dans des propriétés rares et peu sensibles aux crises telles que des palais ou des appartements-terrasses urbains avec un espace de vie de 700 m² et un jardin terrasse de 600 m². Vienne est un joyau en pleine splendeur qui est capable de révéler tout son potentiel (immobilier), en particulier dans des moments éprouvants pour les nerfs comme ceux que l'on connaît actuellement.

