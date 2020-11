Avantor® opent nieuwe biorepository-faciliteit in Europa ter ondersteuning van de groeiende vraag naar wetenschappelijk onderzoek en opslag van samples voor klinische proeven

State-of-the-art faciliteit nabij Frankfurt, Duitsland vergroot het geografische bereik van Avantor

Investering ondersteunt globalisering en het toenemend aantal klinische onderzoeken, snelle ontwikkeling van het COVID-19-vaccin en een groot aantal geneesmiddelen

FRANKFURT, Duitsland, 19 november 2020 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), een toonaangevende wereldwijde leverancier van bedrijfskritische producten en diensten aan klanten in de Life Science, geavanceerde technologieën en toegepaste materialen, heeft vandaag zijn nieuwe biorepository- en sample-archiveringsfaciliteit in Europa geopend. Deze nieuwe faciliteit, strategisch gelegen nabij de internationale luchthaven in Frankfurt, Duitsland, stelt onderzoekers in staat om binnen 24 uur toegang te hebben tot hun samples voor toekomstig onderzoek en analyse, of studievalidatie.

"Het aantal klinische proeven ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (R&D) van therapeutische modaliteiten blijft wereldwijd snel groeien. De bijbehorende samples en onderzoeksmaterialen vereisen een nauwgezette zorg en verwerking om de validiteit van de klinische proef te waarborgen ", aldus Christophe Couturier, Executive Vice President Services bij Avantor. "Deze cruciale behoefte aan snelheid en flexibiliteit wordt alleen maar versterkt door de COVID-19-pandemie en de race om veilige en effectieve therapieën te garanderen - door eerdere ontdekkingen te testen of door nieuwe te innoveren. Avantor kan samples aan het einde van een proef opslaan en naarmate de productie van vaccins toeneemt, kunnen we fabrikanten ondersteunen met hun opslag van bulkgeneesmiddelen."

Couturier voegt eraan toe: "We zijn trots op onze ervaring van meer dan 40 jaar met biorepository, waarin Avantor meer dan 100 miljoen onderzoeksmiddelen heeft opgeslagen en nooit heeft nagelaten er een terug te sturen. Het is weer een voorbeeld van hoe Avantor de wetenschap in beweging zet om een betere wereld te creëren."

Avantor's nieuwe biorepository- en archiveringsfaciliteit in Duitsland heeft de internationaal erkende DGNB "Gold"-certificering voor duurzaam bouwen verdiend, wat helpt om kostbare risico's te beperken, met nadruk op ecologie, economie en sociaal-culturele kwesties. Deze nieuwe faciliteit vormt een aanvulling op de Amerikaanse campus van het bedrijf in Leesburg, Virginia en de andere campus in de buurt van Nice, Frankrijk.

