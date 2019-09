Avast Business accueille EET Group en tant que partenaire de distribution en Scandinavie

EET élargit son portefeuille de solutions matérielles en y ajoutant les logiciels et services de sécurité des points d'accès d'Avast Business

REDWOOD CITY, Californie et LONDRES, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Avast (LES : AVST), leader mondial des produits de sécurité numérique pour les entreprises et les consommateurs, a annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat de distribution avec EET Group sur le marché scandinave. EET Group est un distributeur de produits informatiques aux entreprises spécialisé qui exerce ses activités sur 26 marchés à travers l'Europe, offre plus de 920 marques, et sert plus de 43 000 clients chaque année. Le groupe distribuera les produits Avast Business en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Suède.

Ce partenariat stratégique renforcera les activités existantes d'Avast Business sur le marché scandinave et permettra d'étendre la distribution de l'ensemble du portefeuille d'Avast Business, y compris des produits lancés au début de l'année, Avast Business Secure Web Gateway et Avast Business Patch Management . Distributeur spécialisé dans les produits matériels, il s'agit de la première fois qu'EET s'associe avec un fournisseur numérique pour distribuer des produits logiciels aux petites et moyennes entreprises.

« EET est fière d'annoncer ce partenariat de distribution sur le marché scandinave avec Avast Business pour les produits destinés aux PME », a déclaré Frederik Anderson, directeur du secteur des produits informatiques chez EET. « La distribution de logiciels électroniques représente une opportunité importante pour EET, et cette collaboration avec une grande marque de sécurité telle qu'Avast Business répondra à la demande de notre clientèle. »

« Ce partenariat avec EET constitue une extension de notre réseau de distribution en Europe. Nous sommes désormais en mesure d'étendre la présence d'Avast Business et d'offrir aux PME de Scandinavie encore plus de choix pour l'acquisition de nos produits de sécurité », a déclaré Vita Santrucek, directeur général d'Avast Business. « Les entreprises locales font confiance à EET pour leur offrir les meilleurs produits, et alors que les menaces qui pèsent sur les appareils d'entreprise sont à la hausse, l'ajout de nos logiciels de sécurité à son portefeuille de produits matériels constitue une offre attrayante. Ce partenariat renforce notre engagement à développer notre écosystème de partenaires de distribution, qui est un élément essentiel de notre stratégie de commercialisation. »

À propos d'Avast Business :

Avast Business, www.avast.com/business , une filiale d'Avast (LES : AVST), est un leader mondial des produits de cybersécurité comptant plus de 400 millions d'utilisateurs, qui fournit des solutions de sécurité pour les réseaux et les point d'accès de qualité professionnelle aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux prestataires de services informatiques. Avast Business combine de puissants outils de sécurité intégrés avec des solutions de surveillance et de gestion à distance afin de permettre aux entreprises de protéger, gérer et surveiller des couches de sécurité réseau complexes et en constante évolution de manière simple et économique. Reposant sur l'immense réseau de détection de menaces d'Avast, qui fait partie des plus grands et des plus sophistiqués au monde, Avast Business utilise des technologies d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour détecter et stopper les menaces en temps réel.

À propos d'EET Group :

EET Group, www.eetgroup.com , est un distributeur informatique de niche à valeur ajoutée qui offre aux fournisseurs et aux clients une connaissance approfondie du secteur, des solutions logistiques intelligentes, un service de vente unique et des outils de marketing intelligent. Sous le nom commercial EET Europarts, l'entreprise aide des marques de qualité à commercialiser leurs produits sur le marché européen dans 26 pays. Chaque jour, son centre de logistique ultramoderne gère des milliers d'expéditions destinées à plus de 43 000 clients. EET représente plus de 920 marques.

