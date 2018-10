Avature annonce la publication de la version Bêta de son module de recherche sémantique

NEW YORK et LONDRES, 2 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Avature, fournisseur d'applications innovantes pour le Cloud en matière de gestion des relations avec la clientèle (CRM) et de gestion du capital humain, a annoncé ce jour la publication de la version Bêta de son module de recherche sémantique. La première version sera testée par un petit groupe de clients à partir du mois d'octobre, puis elle sera disponible pour tous en complément du système existant de suivi des candidatures (ATS, de l'anglais Applicant Tracking System), au cours du premier trimestre 2019. Le module, qui constitue une part importante de la stratégie d'intelligence artificielle en pleine évolution d'Avature, a été principalement conçu pour améliorer la correspondance des candidats à différents postes, en utilisant le contenu de leur curriculum vitae pour élargir leurs critères de recherche en fonction des corrélations sémantiques. Le module sera présenté lors de la prochaine Conférence européenne d'Avature à Londres, le 15 novembre prochain.

Le module de recherche sémantique prend actuellement en charge les recherches en anglais, mais sera mis à jour afin d'inclure des recherches en allemand avant la fin de l'année puis des recherches en français au cours du premier trimestre 2019. Le module sera disponible pour tous les clients ATS au cours du premier trimestre 2019, ainsi qu'une interface de recherche complètement remaniée qui prendra en charge la recherche booléenne standard et sémantique. WebSources, le module de recherche fédérée d'Avature, qui effectue des recherches dans des systèmes tiers à partir de la solution CRM d'Avature, proposera des fonctions de recherche sémantique plus tard dans l'année.

« À la différence des contrats ou des énoncés de travaux, les CV sont des documents difficiles à analyser en raison de l'importante utilisation d'acronymes qui ont des significations différentes en fonction des secteurs, de l'utilisation fréquente de mots semblables ayant différentes acceptions, de l'abondance de mots clés et de concepts connexes tels que « gestionnaire du développement corporatif » et « gestionnaire des alliances stratégiques », a déclaré Nicolás Bader, analyste marketing produit pour l'intelligence artificielle chez Avature. « La clé, pour Avature, est de compenser automatiquement ces problèmes tout en réduisant la complexité des recherches et en améliorant la qualité des résultats de recherche. »

La recherche sémantique se joindra aux caractéristiques « Find Similar » (Recherche de similarités) de Saccade et d'Avature, pour former la pierre angulaire de la stratégie d'IA basée sur l'apprentissage d'Avature. Saccade, l'analyseur NLP d'Avature, est déjà en mesure d'analyser les CV dans plus de 20 langues, y compris le chinois et le japonais, et « Find Similar » est conçu pour retrouver des modèles dans une large gamme de documents semblables et de les utiliser en tant que paramètres de recherche. Au cœur de cette stratégie, on retrouve le concept selon lequel l'apprentissage automatique devrait être intégré à la plateforme, afin que d'importantes quantités de données n'aient pas à être exportées vers un autre système en vue de leur traitement par l'intelligence artificielle.

« Nos clients recruteurs souhaitent améliorer les services qu'ils fournissent à leurs gestionnaires de recrutement », a dit Dimitri Boylan, PDG d'Avature. « Grâce à la recherche sémantique, les recruteurs peuvent créer des associations à un niveau expert sans aucune connaissance préalable du secteur, ce qui leur permet de sélectionner plus rapidement les meilleurs candidats et d'améliorer l'expérience du candidat de haute qualité. Nous pensons que cela s'avère particulièrement utile lorsque les recruteurs doivent gérer des affectations en dehors de leur propre domaine d'expertise, ou dans des domaines où une expertise approfondie est essentielle, tels que les technologies pharmaceutique et médicale et les soins de santé. »

Avature continuera d'examiner comment la technologie de réseaux de neurones et l'apprentissage automatique sont en mesure de tirer profit des connaissances accumulées au sein d'un système d'entreprise et comment ces informations peuvent être combinées à des informations externes pour améliorer la productivité des utilisateurs et soutenir des niveaux d'automatisation plus élevés.

À propos d'Avature

