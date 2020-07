Avature introduceert video-oplossing voor werving- en talentbeheer

NEW YORK en DUBLIN, 9 juli 2020 /PRNewswire/ -- Avature, een toonaangevend zakelijk SaaS-platform voor talentwerving en talentbeheer, heeft de release van Avature Video aangekondigd, een krachtige en intuïtieve oplossing waarmee gebruikers in staat gesteld worden om gebruik te maken van de kracht van video om hun strategische HR-initiatieven te versterken.

In reactie op de huidige situatie met telewerken, en om de digitale transformatie van HR verder te ondersteunen, biedt Avature eenvoudig te gebruiken live en opgenomen on-demand interviewfuncties aan waarmee kandidaten, rekruteerders en wervingsmanagers zowel tijd als moeite besparen.

"Voorafgaand aan COVID-19 was het leuk om video te hebben, maar nu is het essentieel. Maar toch aarzelen veel van onze klanten om nog een systeem aan hun technologiestack toe te voegen," zei Dimitri Boylan, oprichter en CEO van Avature. "Ons doel is om deze barrière te verwijderen met een naadloze video-oplossing die gebruik zal maken van de bestaande merkportalen van de klant en die beschikbaar zal zijn voor al hun behoeften, van kandidaat-marketing tot prestatiebeoordelingen."

"Het is uitermate belangrijk dat we afgestemd blijven op de jongere generatie en dat we tools aanbieden die geschikt zijn voor alle soorten gebruikers," merkte Agustin Donati, VP of Product Marketing op.

Van het toevoegen van een nieuwe dimensie aan marketingcampagnes voor rekrutering, tot het vervangen van de checklistbenadering voor onboarding door middel van een meer sociale nieuwe wervingservaring, de klanten van Avature hebben een sterke wens geuit om video te gebruiken om hun talentstrategieën te verrijken. Verwacht wordt dat ze ook video zullen gaan gebruiken om virtuele evenementen te organiseren met behulp van Avature Campus Recruiting, en dat ze dit met oplossingen voor talentbeheer zullen combineren, in het bijzonder Avature Performance Management en Internal Mobility.

Avature Video bevat een upgrade naar het feedbackproces voor interviews, werkt met de nieuwe bot voor automatische planning en levert realtime statistieken voor rapportage en geavanceerde analyse.

"Avature levert de middelen," concludeerde Boylan. "Het creatieve gebruik van deze middelen blijft de verantwoordelijkheid van de klant. Ik denk dat HR-programma's na verloop van tijd steeds vaker gebruik zullen gaan maken van videomiddelen en dat de echte vraag is wie voor het eerst succesvol zal zijn."

Over Avature

Avature is een hoogst configureerbaar, zakelijk SaaS-platform voor talentwerving en talentbeheer en de toonaangevende leverancier van CRM-technologie voor wereldwijde rekrutering. Avature levert consumentvriendelijke internettechnologie en innovatie voor HCM-software. De oplossingen van Avature omvatten sourcing van gedeelde services, sollicitantentracking, video-interviewen, campus- en evenementwerving, beheer van doorverwijzingen door werknemers, sociale introductie, merkbetrokkenheid van werknemers, werknemersmobiliteit, optimalisatie personeelsbestand, het beheer van contingente personeelsbestanden en prestatiebeheer.

Avature wordt gebruikt door 110 van de Fortune 500-bedrijven in meer dan 164 landen en 32 talen, en levert diensten vanuit zijn eigen cloud, gevestigd in datacentra in de V.S., Europa en Azië, alsmede vanuit openbare cloud-leveranciers. Avature heeft kantoren in Buenos Aires, Londen, Madrid, Melbourne, München, New York, Parijs en Shenzhen. Ga voor meer informatie naar www.avature.net of volg @Avature.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/386722/Avature_Logo.jpg

Related Links

http://www.avature.net



SOURCE Avature