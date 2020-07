Avature lance une solution vidéo pour le recrutement et la gestion de talents

NEW YORK et DUBLIN, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Avature, une plateforme SaaS d'entreprise de premier plan pour l'acquisition et la gestion de talents, a annoncé la sortie d'Avature Video, une solution puissante et intuitive qui permet aux utilisateurs de tirer parti de la puissance de la vidéo afin d'améliorer leurs initiatives stratégiques en matière de ressources humaines (RH).

Compte tenu des conditions de travail à distance actuelles et afin de contribuer à la transformation numérique des RH, Avature offre des fonctionnalités d'entretien en direct et enregistrés à la demande faciles à mettre en place qui permettent aux candidats de faire gagner du temps aux candidats, recruteurs et responsables du recrutement et de ménager leurs efforts.

« La vidéo était un outil pratique avant la COVID-19, mais il est désormais essentiel. Toutefois, bon nombre de nos clients hésitent à ajouter un autre système à leur arsenal technologique. », a déclaré Dimitri Boylan, fondateur et PDG d'Avature, « Notre objectif consiste à supprimer la barrière d'entrée grâce à une solution vidéo homogène qui reposera sur leurs portails existants et répondra à tous leurs besoins, du marketing candidat aux évaluations de performances. »

« Il est essentiel que nous restions en phase avec la jeune génération et que nous proposions des outils qui conviennent à tous types d'utilisateurs. », a commenté Agustin Donati, vice-président du marketing produit.

Entre l'ajout d'une nouvelle dimension aux campagnes de marketing de recrutement, et le remplacement de l'approche de la liste de critères à remplir pour être embauché par une expérience de recrutement plus sociale, les clients d'Avature ont exprimé un fort désir d'utiliser la vidéo pour enrichir leurs stratégies de talents. Ils devraient également faire appel à la vidéo pour organiser des événements virtuels avec Avature Campus Recruiting, et l'utiliser en combinaison avec des solutions de gestion de talents, notamment Avature Performance Management et Internal Mobility.

Avature Video inclut une mise à niveau du processus de rétroaction des entretiens, fonctionne avec le nouveau robot de planification automatique de l'entreprise et fournit des données en temps réel pour les rapports et les analyses avancées.

« Avature ne fait que fournir les outils. », a conclu Boylan, « Leur utilisation créative incombe toujours à nos clients. Je pense que les programmes de ressources humaines feront de plus en plus appel à la vidéo au fil du temps. La vraie question est de savoir qui sera le premier à faire ça bien. »

À propos d'Avature

Avature est une plate-forme SaaS d'entreprise hautement configurable pour l'acquisition et la gestion de talents et le principal fournisseur de technologie CRM de recrutement à l'échelle mondiale. Avature apporte une technologie et une innovation Internet grand public au logiciel HCM. Les solutions Avature incluent le sourçage de services partagés, le suivi des candidats, les entretiens vidéo, le recrutement sur les campus et lors d'événements, la gestion des références des employés, l'accueil social, l'engagement des employés de la marque, la mobilité des employés, l'optimisation de la main-d'œuvre, la gestion de la main-d'œuvre externe et la gestion des performances.

Utilisé par 110 des sociétés Fortune 500 dans plus de 164 pays et dans plus de 32 langues, Avature fournit des services depuis son cloud privé hébergé dans des centres de données aux États-Unis, en Europe et en Asie, et par l'intermédiaire de fournisseurs de cloud public. Avature possède des bureaux à Buenos Aires, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, New York, Paris et Shenzhen. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.avature.net ou suivre @Avature.

