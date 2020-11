Avec AppGallery, Huawei donne aux développeurs du monde entier l'accès au marché chinois

La Chine est largement considérée comme le premier pays « Mobile-first » du monde. Elle compte plus de 904 millions d'utilisateurs de l'Internet mobile, et l'année dernière, les téléchargements d'applications en Chine continentale ont approché les 100 milliards. Bien que le marché soit grand et prometteur, il fixe également des critères élevés pour les développeurs d'applications étrangers, avec une longue liste de qualifications, certificats, examens, licences et permis différents que les éditeurs d'applications doivent obtenir avant de pouvoir accéder aux utilisateurs de smartphones chinois.

« Par exemple, il est difficile de s'y retrouver dans le large éventail d'exigences réglementaires et de conformité locales, et les développeurs ont souvent du mal à localiser leur application et à la rendre pertinente et commercialisable pour les utilisateurs chinois », a déclaré Ilya Fedotov, responsable des partenariats internationaux et de la communication en matière d'éco-développement au sein du groupe Huawei Consumer Business.

Pour aider les développeurs étrangers à se frayer un chemin sur le marché chinois et à lancer leurs applications avec succès, Huawei leur offrira une assistance complète, allant du conseil en matière de politique, de la localisation des produits à l'acquisition et à la monétisation des utilisateurs.

Nouveau livre blanc pour aider les développeurs à comprendre le marché mobile chinois

Un livre blanc offrant une vision sur le marché chinois des applications a également été publié. Il examine les raisons d'une telle expansion du marché et identifie les domaines de croissance, tout en se penchant sur les problèmes des développeurs, tels que l'acquisition des utilisateurs et les exigences politiques. Le livre blanc fournit des détails sur un large éventail de nouvelles mesures et initiatives que Huawei lance pour faciliter l'entrée des promoteurs en Chine.

L'écosystème HMS apporte un soutien important pour aider les développeurs à explorer les opportunités commerciales en Chine, en leur fournissant des services de conseil, de localisation et d'intégration, de marketing et de campagne.

Depuis l'année dernière, Huawei a aidé plus de 350 partenaires à entrer sur le marché chinois.

Les meilleurs développeurs d'applications partagent leurs points de vue sur la conformité sur le marché chinois

Bien que le marché chinois des applications offre des possibilités inégalées, les développeurs doivent comprendre les différentes restrictions et le caractère unique de la base d'utilisateurs.

Lors de ce webinaire, des géants du jeu sur mobile en Chine comme Tecent, iDreamSky, Jinke et Feiyu ont partagé leurs points de vue sur la manière dont les développeurs peuvent surmonter les difficultés rencontrées lors de l'entrée sur le marché chinois des applications, ainsi que des informations précieuses sur les habitudes des utilisateurs chinois et d'autres tendances de consommation.

Le webinaire a également invité un expert juridique de Huawei à offrir aux développeurs des conseils détaillés sur les qualifications requises en Chine, les aidant à interpréter correctement les diverses exigences de conformité et de contenu du lancement d'applications.

« AppGallery nous a donné de précieux conseils sur le marché chinois des applications et nous a assuré que nous disposions des outils, des connaissances et du soutien dont nous avions besoin pour optimiser le potentiel de PicsArt pour les millions d'utilisateurs d'AppGallery en Chine », a déclaré Jennifer Liu, directrice générale de PicsArt pour le marché chinois.

Lancement d'une nouvelle plateforme de consultation en ligne pour répondre aux préoccupations des développeurs

Huawei a lancé une nouvelle plateforme de consultation en ligne facile à utiliser pour aider les développeurs à évoluer sur le marché chinois. Comme les développeurs sont souvent confrontés à des préoccupations telles que les conditions préalables pour certaines catégories d'applications, ainsi qu'à des questions sur la monétisation, la confidentialité des données et les licences de jeu, la plateforme peut les aider à identifier les licences ou la documentation nécessaires pour diverses catégories d'applications.

De plus, Huawei fournira des services de consultation pour guider les développeurs dans l'obtention des qualifications requises, telles que le certificat d'entreprise de logiciels et autres licences et permis nécessaires, ainsi que la localisation des produits, en particulier avec des tests sur le marché chinois et l'intégration de HMS. Les développeurs peuvent également exploiter les vastes ressources marketing d'AppGallery pour obtenir une base d'utilisateurs et des avantages significatifs en Chine.

Fournir des solutions industrielles pour aider les développeurs de jeux à créer de meilleures expériences

Les joueurs chinois ont des attentes élevées en matière de qualité des jeux : plus de la moitié d'entre eux considèrent les performances graphiques comme un facteur important, et plus de 40 % donnent la priorité à un gameplay innovant et abondant lors du choix des jeux.

Grâce aux solutions HMS Core, les développeurs de jeux peuvent créer des expériences de haute qualité adaptées aux joueurs chinois, qui sont plus disposés à consacrer du temps et de l'argent à des jeux lourds. HMS Core fournit un moteur et un rendu graphique simplifié, comme Slim LOD, Scene Kit, et des composants pour les moteurs grand public comme Unity et Cocos, afin d'aider les développeurs à améliorer les performances graphiques sur la plateforme Android.

Huawei possède une vaste base d'utilisateurs en Chine ainsi qu'une connaissance approfondie de son marché national en matière d'applications. L'entreprise cherche de plus en plus à tirer parti de cette expertise pour aider les développeurs internationaux à mieux comprendre le marché chinois, et à travailler à leurs côtés pour les aider à surmonter les obstacles, à débloquer les innombrables possibilités de lancement d'une application en Chine.

Le webinaire des développeurs Huawei Grow in China, Win with AppGallery a eu lieu plus tôt dans la journée du lundi 9 novembre à (13:00 CET). Les sessions préenregistrées peuvent être visionnées ici https://www.youtube.com/watch?v=Oft-HCaELnI

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du développeur du site des partenaires de l'écosystème de Huawei sur https://consumer.huawei.com/en/partners/ ou le Forum des développeurs de Huawei sur https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home.

AppGallery : une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde

Toutes les applications développées en collaboration avec Huawei, ainsi que des milliers d'autres applications de qualité, sont disponibles sur la plateforme de distribution d'applications ouverte et sécurisée de Huawei, AppGallery. Sur le podium des places de marché d'applications mondiales, AppGallery connecte plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois dans plus de 170 pays et régions à l'écosystème intelligent et innovant de Huawei.

AppGallery offre aux utilisateurs plus de choix et de meilleures options de découverte d'applications, avec des milliers d'applications dans 18 catégories, dont les actualités, les réseaux sociaux, le divertissement, etc.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://developer.huawei.com/consumer/en/.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1329880/Huawei_Developer_Webinar.jpg

