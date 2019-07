Avec Huobi & CASHU, des millions de personnes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pourront acheter des cryptomonnaies facilement et sans effort

Grâce à leur nouveau partenariat, près de 2,3 millions d'utilisateurs de CASHU peuvent désormais acheter et vendre les monnaies suivantes : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) et EOS (EOS), directement depuis l'application mobile CASHU. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir accès à un compte bancaire et peuvent même payer dans la devise locale. Les utilisateurs de l'application mobile CASHU peuvent effectuer des transactions en cryptomonnaie aussi facilement et sans effort que s'ils payaient une facture ou souscrivaient des services en ligne.

« Un volet essentiel de la mission de Huobi a toujours été de faciliter l'accès aux richesses mondiales. C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis d'entreprendre cette démarche avec CASHU pour nous rapprocher de notre objectif », a déclaré Livio Weng, PDG de Huobi Global.

Le partenariat avec CASHU a été piloté et géré par Huobi MENA, la filiale de Huobi basée à Dubaï pour le Moyen-Orient, l'Afrique et la Turquie. « Le partenariat entre Huobi et CASHU est un modèle commercial unique qui permet aux millions d'utilisateurs de CASHU d'échanger des actifs numériques virtuels via une simple application mobile. Ce modèle commercial unique permet même à la population non bancarisée de réaliser des transactions en cryptomonnaie », a expliqué Mohit Davar, co-fondateur de Huobi MENA. « Ce partenariat et ce modèle commercial nous ont conquis, a-t-il ajouté. Nous allons nous efforcer de le reproduire avec d'autres partenaires dans d'autres pays. »

Thaer M. Suleiman, PDG de CASHU, a également commenté le nouveau partenariat. « Nous sommes ravis de pouvoir, par l'entremise de ce partenariat avec Huobi, fournir à des millions d'utilisateurs de la région MENA la possibilité de réaliser des transactions en cryptomonnaie de la manière la plus simple qui soit. Nous espérons que le fait de proposer à une région jeune, dynamique et en plein essor la possibilité de réaliser des échanges en cryptomonnaie constituera une expérience fructueuse. »

À propos de CASHU et du partenariat :

CASHU sert de moyen de paiement à près de 2,3 millions d'utilisateurs et à plus de 75 000 fournisseurs répartis dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi qu'à 7 000 marchands et prestataires de services en ligne dans le monde. CASHU utilise des systèmes sophistiqués de prévention de la fraude, de connaissance de la clientèle (Know Your Customer – KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui répondent à des normes internationales et réduisent les risques associés aux paiements en ligne pour les acheteurs et les commerçants.

CASHU a été conçu de A à Z pour répondre aux besoins des utilisateurs qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Les utilisateurs peuvent effectuer des paiements en monnaie locale auprès des commerçants locaux utilisant CASHU afin de créditer leur compte. En utilisant ce même solde, les clients peuvent acheter des cryptomonnaies instantanément. De plus, les clients qui souhaitent posséder physiquement des cryptomonnaies peuvent créer un compte directement auprès de Huobi et échanger plus de 400 cryptomonnaies.

CASHU facture aux utilisateurs des frais de transaction modestes et transparents de 2 % pour l'achat et la vente de cryptomonnaies dans la devise locale, ce qui constitue un tarif plutôt avantageux dans une région où les majorations en devise locale sont généralement beaucoup plus élevées.

« Nous avons constaté que les cryptomonnaies suscitaient un très vif intérêt dans toute la région MENA, mais également que les utilisateurs, faute de disposer d'autre chose que des monnaies fiduciaires locales, avaient des difficultés à y accéder, a ajouté M. Davar. Cette initiative devrait en grande partie résoudre ce problème. »

Les représentants des médias qui ont des questions peuvent contacter : media@huobi.com

À propos du groupe Huobi :

Constitué de nombreuses entreprises en amont et en aval, le groupe Huobi est l'un des leaders mondiaux de la chaîne de blocs. Le Groupe Huobi a cumulé un chiffre d'affaires de plus de 1 000 milliards de dollars US depuis sa création en 2013. Il fournit fièrement à des millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays des services pratiques, sûrs et sécurisés d'échange de cryptomonnaies et de gestion d'actifs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.hbg.com

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Jiayi Li

+65-9229-5769

media@huobi.com

