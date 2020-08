Avec l'achèvement du Seoul International Financial Office, Séoul invite les institutions financières à s'installer au SFIO

* Yeouido a été désignée comme le centre national financier en 2009 en vertu de la loi sur l'implantation et le développement de centres financiers

Situé au 16e étage du Seoul International Financial Center (« One IFC »), le SIFO est un espace dédié aux institutions financières nationales et internationales, comptant des bureaux de tailles différentes qui peuvent accueillir de une à 30 personnes.

Quand le SIFO sera terminé, le gouvernement métropolitain de Séoul sélectionnera dix institutions financières qui pourront s'installer dans le SIFO. Les candidatures seront acceptées pendant deux jours, les 20 et 21 août. Les institutions sélectionnées seront autorisées à s'installer dans le SIFO à partir de la fin octobre.

Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations plus détaillées ainsi que les documents à présenter sur le site web du gouvernement métropolitain de Séoul ( www.seoul.go.kr ). Les demandes doivent être envoyées à la Division de la politique économique (Economic Policy Division) du gouvernement métropolitain de Séoul. Les candidats qui ne peuvent pas se rendre à la mairie peuvent présenter leur demande en ligne ( [email protected] ). La sélection définitive sera effectuée par le biais d'une évaluation écrite et d'entretiens individuels vers la fin du mois d'août.

Les entreprises qui peuvent postuler sont les sièges sociaux, les succursales et les sièges régionaux de sociétés financières nationales et étrangères, ainsi que les organisations internationales liées à la finance ou les sociétés ou groupes à but non lucratif qui envisagent une nouvelle implantation ou une relocalisation de leurs bureaux à Yeouido. Les institutions financières qui prévoient d'ouvrir des bureaux temporaires pour explorer la zone avant de décider de s'installer à Yeouido peuvent présenter leur candidature.

La sélection définitive sera effectuée sur la base d'évaluations complètes des capacités d'organisation des candidats, de leur expertise des ressources humaines et de leur contribution au secteur financier de la zone, par exemple pour attirer les investissements et créer des emplois.

Chaque entreprise sélectionnée est autorisée à utiliser un espace de bureau indépendant au sein du SIFO pendant deux ans. À l'issue de ces deux ans, elles pourront y rester jusqu'à trois ans supplémentaires (soit cinq ans au total) via un processus d'évaluation de leurs performances. Elles peuvent également utiliser gratuitement un salon pour le tissage de réseaux, des salles de conférences internationales, des salles de séminaire et des salles de réunion.



Plusieurs programmes d'accompagnement seront proposés, notamment des conseils juridiques et d'investissement, des séminaires de formation, la mise en réseau avec des sociétés financières de Yeouido et la mise à disposition de cadres et d'employés étrangers.

Le gouvernement métropolitain de Séoul prévoit de promouvoir le SIFO comme centre pour le secteur financier national et international et d'en faire ainsi le pilier de l'amélioration de la compétitivité financière de Yeouido en le reliant au « Seoul FinTech Lab* » et à la « Financial Graduate School », un centre de formation à la finance numérique.

* 640 institutions financières et le Seoul FinTech Lab, dont 70 entreprises de FinTech, sont installées à Yeouido

Des événements de tissage de réseau et de relations avec les investisseurs seront organisés tout au long de l'année afin de mettre les institutions financières du SIFO en relation avec le Seoul FinTech Lab. La Financial Graduate School sera ouverte au 17e étage du même bâtiment en septembre et offrira aux institutions financières la possibilité de participer au programme d'études sur la finance numérique. Les employés des sociétés financières du SIFO pourront assister aux cours d'experts en finance numérique prodigués par le KAIST en participant à un processus de sélection donné.

M. Kim Eui-seung, maire-adjoint chargé de la politique économique, a déclaré : « Séoul va attirer des institutions financières nationales et internationales compétitives à Yeouido et faire ainsi de Séoul un centre financier international. Nous apporterons un soutien approfondi pour que le SIFO puisse devenir une force motrice dans ce sens et décuple les effets de synergie grâce à la collaboration des sociétés financières nationales et étrangères ».

