Avec la solution Openbravo Web POS déployée sur de nouveaux marchés asiatiques, Decathlon et Openbravo renforcent leur partenariat

Openbravo est l'éditeur mondial de solutions logicielles omnicanales basées sur le Cloud pour un retail agile et innovant, renforce son partenariat avec Decathlon, premier distributeur français d'articles de sport, qui représente un CA annuel de plus de 11 milliards d'euros, plus de 1 400 points de vente et une présence dans plus de 40 pays, avec le déploiement de sa solution de gestion de points de vente (POS) sur les nouveaux marchés asiatiques de Decathlon. L'éditeur peut accompagner l'impressionnante expansion de Decathlon avec sa plate-forme moderne favorisant innovation et adoption du Cloud.

Une solide relation, débutée en Inde, étendue aujourd'hui à de nombreux pays.

Il y a cinq ans, le partenariat débute en Inde pour soutenir le plan ambitieux de croissance international du distributeur. Actuellement, plus 81 magasins Decathlon en Inde exploitent Openbravo.

Outre l'Inde, Decathlon utilise aujourd'hui Openbravo POS pour gérer les opérations de ses magasins en Australie, Cambodge, Chine, Hong Kong, Indonésie, Philippines et Vietnam. La liste s'allonge régulièrement.

La solution Openbravo se déploie rapidement et facilement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pays, aux réglementations fiscales et aux enjeux d'intégration et de technologies innovantes: RFID, paiements mobiles ou solution d'encaissement en libre-service lancée en moins de trois mois. Les capacités mobiles offrent des possibilités supplémentaires pour un meilleur service client.

« Grâce à une intégration efficace aux systèmes Decathlon et aux nouvelles technologies comme la RFID ou les paiements mobiles, Openbravo renforce l'efficacité du processus d'encaissement dans les magasins et réduit le temps consacré à la formation du personnel », explique Tim Liu, Responsable Informatique chez Decathlon International et Responsable du projet POS en Asie. Cette solution innovante contribue à la transformation numérique de Decathlon. »

Simplifier la gestion informatique multi-magasins et passer au Cloud.

Nativement web et déployée sur le Cloud, Openbravo simplifie considérablement l'infrastructure informatique en magasin, permettant d'accélérer l'ouverture de nouveaux magasins et de réduire efforts et coûts de maintenance quotidienne. Elle permet à Decathlon d'optimiser sa transition Cloud, objectif stratégique du groupe.

« Grâce à Openbravo, nous avons allégé notre infrastructure en magasin en éliminant les serveurs en local. Nous pouvons déployer des modifications en économisant temps et argent. Enfin, le choix du Cloud s'adaptera parfaitement à notre stratégie et génèrera d'autres bénéfices en coûts et déploiement à long terme », ajoute M. Liu.

Concernant Decathlon

Decathlon est aujourd'hui l'un des principaux distributeurs mondiaux d'articles de sport. Fondé à Lille, France, Decathlon vend des produits destinés à la pratique de plus de 100 sports. Pour plus d'informations, visitez corporate.decathlon.com/en.

Concernant Openbravo

Openbravo dispose de clients dans plus de 60 pays, soit plus de 15 000 utilisateurs back office et 20 000 points de vente utilisant ses solutions, et possède des bureaux à Dubaï, en France, Inde, Mexique et Espagne. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.openbravo.com/fr.





