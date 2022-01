Avec la sortie de sa première série de téléviseurs Mini LED 144 Hz en 2022, TCL place la barre plus haut pour le jeu vidéo réactif sur les téléviseurs grand écran

Les dernières consoles proposent de plus en plus de jeux vidéo qui se jouent à 120 FPS et ont optimisé de nombreux jeux populaires plus anciens pour pouvoir également y jouer à 120 FPS. Les téléviseurs TCL Mini LED, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, peuvent apporter un avantage important aux joueurs, en particulier pour les jeux multijoueurs de compétition où les temps de réaction sur une fraction de seconde sont cruciaux pour gagner, tandis que les joueurs occasionnels apprécieront également la réactivité supplémentaire dans le gameplay.

Avec la technologie Mini LED de TCL, cette nouvelle génération de téléviseurs augmentera le plaisir des visuels dans les jeux et d'autres contenus remplis d'action. Avec plus de 1 000 zones de gradation locales, les téléviseurs TCL Mini LED 2022 offrent une luminosité époustouflante, un contraste saisissant et révèlent encore plus de détails pour une expérience de visionnage vraiment immersive.

En faisant preuve d'audace et en appliquant un taux de rafraîchissement de 144 Hz à ses modèles de télévision Mini LED 2022 haut de gamme, TCL renforce son engagement et son investissement en matière de technologie Mini LED, et continuera d'offrir des téléviseurs stimulants et palpitants.

TCL vise à devenir le premier acteur du secteur TV Mini LED dans les années à venir avec des normes de production plus élevées, une efficacité énergétique plus élevée et des performances d'image haut de gamme.

Des informations supplémentaires sur les téléviseurs Mini LED 2022 de TCL seront divulguées plus tard au cours de ce trimestre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur majeur du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'international. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

SOURCE TCL Electronics