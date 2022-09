Avec plus de 2 500 testeurs et développeurs de plus de 100 pays, la première édition de la conférence TestMu rassemble la communauté des testeurs

La conférence en ligne Testµ (TestMu) de LambdaTest s'est conclue par un succès retentissant : des testeurs/développeurs du monde entier, plus de 30 intervenants et 17 partenaires industriels se sont réunis pour parler de l'avenir des tests.

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, la principale plate-forme cloud de test de qualité en continu, a conclu avec succès la première édition de sa conférence TestMu. L'événement en ligne gratuit de trois jours s'est tenu du 23 au 25 août 2022 et a vu la participation de plus de 2500 testeurs et développeurs de plus de 100 pays qui ont passé en moyenne plus de 5 heures à la conférence. La conférence a rassemblé la communauté des testeurs et a permis des discussions sur l'avenir des tests.

Avec 47 intervenants et 1900 minutes de sessions riches en tests, la conférence a vu la participation de leaders de la communauté, d'innovateurs et d'experts du secteur. Des leaders d'opinion de premier plan comme Maaret Pyhäjärvi, ingénieur de test principal, Vaisala ; Richard Bradshaw, PDG, Ministry of Testing ; Chaithanya Kolar, directeur général et responsable de l'ingénierie de la qualité, Deloitte US ; Maneesh Sharma, COO, LambdaTest, et Manoj Kumar, VP-Relations avec les développeurs, LambdaTest, ont donné des conférences à la conférence TestMu sur des sujets allant de la technologie profonde au rôle de la communauté dans les tests. Plus de 40 intervenants se sont exprimés sur des sujets clés des tests, notamment les tests d'automatisation, les tests shift-left, les tests API, TRIM(S), la direction des équipes de test, les tests d'accessibilité, l'évolution de l'automatisation des navigateurs, Selenium 4.0, l'open source avec Selenium, les tests avec Cypress et Appium, entre autres.

Maaret Pyhäjärvi, leader renommé de la communauté des testeurs et orateur principal de la conférence TestMu, a déclaré : « Les organisateurs de TestMu nous ont servi une sélection bien choisie de sujets polyvalents qui font le lien entre ce que nous devons apprendre et qui peut l'enseigner. Faire de la place pour les conversations, dans la session avec les orateurs et en dehors dans les chats de proximité a permis de rechercher activement les questions que nous recherchons. Une organisation formidable, des gens formidables, un espace formidable pour que les gens puissent se connecter. »

Les participants ont interagi avec des leaders d'opinion mondiaux par le biais de questions-réponses et d'espaces fluides. Les espaces fluides, une fonction de facilitation de la conversation très intuitive d'Airmeet, la plate-forme virtuelle sur laquelle la conférence TestMu était organisée, ont donné vie à ces merveilleuses discussions de couloir qui se produisent lors des conférences en personne. Les participants à la conférence ont également participé au Test-a-thon, un défi de codage quotidien, un marathon de certification et un classement de la conférence. Dans le cadre de la conférence, des sessions de réseautage 1:1 ont également été organisées pour encourager un réseautage plus profond entre les participants.

« La communauté est au cœur de tout ce que nous faisons chez LambdaTest. Comme l'industrie du test évolue et innove continuellement, la nécessité d'impliquer la communauté et les utilisateurs principaux devient cruciale. Grâce à la conférence TestMu, nous avons imaginé une opportunité de rassembler l'ensemble de l'espace de test sous un toit virtuel. La conférence a aidé la communauté à se connecter à un niveau plus profond avec les experts de l'industrie et les leaders de la communauté d'une part, et les partenaires de l'industrie d'autre part », a déclaré Asad Khan, PDG de LambdaTest.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à chaque testeur/développeur, à l'incroyable brochette d'orateurs et, bien sûr, à nos partenaires de la communauté de faire partie de la conférence TestMu. La conférence est notre petit pas vers la construction d'une communauté de testeurs prospère, plus collaborative et qui participe à chaque nouvelle discussion qui change l'avenir des tests », a ajouté Asad.

La conférence a également vu la participation de 17 partenaires majeurs du secteur des tests, dont ACCELQ, Katalon, Practitest, QMetry, Qualitrix, Sutherland, TestingXperts et Virtuoso, entre autres, qui ont été invités à dialoguer avec les participants.

« La conférence Testμ 2022 a été une expérience merveilleuse pour nous tous. L'exécution de l'événement était de premier ordre et bien organisée, avec un éventail diversifié de sujets abordés par des experts en tests logiciels du monde entier. Nous, d'ACCELQ, avons été tout aussi ravis de nous associer et de collaborer. Félicitations chaleureuses à l'équipe de LambdaTest, et nous attendons avec impatience la deuxième édition », a déclaré Geosley Andrades, Director Product Evangelist, ACCELQ.

LambdaTest a récemment levé 45 millions de dollars dans le cadre d'un projet mené par Premji Invest avec la participation d'investisseurs existants. La société a également lancé HyperExecute, une plateforme intelligente d'orchestration de tests de nouvelle génération qui aide les testeurs et les développeurs à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme cloud de tests de qualité en continu qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 7000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de tests sécurisée, évolutive et pertinente pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents.

permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et n'importe quel langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps consacré aux tests de qualité, aidant ainsi les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

