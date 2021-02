Avec sa solution Predictive Audiences, Comscore introduit en Europe le ciblage d'audience sans cookie pour la télévision connectée (CTV)

Comscore présente sa solution Predictive Audiences en instance de brevet au Royaume-Uni et en Allemagne, avec les premières audiences CTV européennes de l'industrie

RESTON, Virginie, 5 février 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ: SCOR) est heureux d'annoncer l'expansion de Predictive Audiences – la première solution de ciblage de l'industrie, sans cookie et conforme au RGPD, qui permet aux annonceurs d'atteindre des audiences en fonction du comportement granulaire des téléspectateurs de CTV grâce à des signaux contextuels respectant la vie privée. Les premiers marchés concernés en Europe sont ceux du Royaume-Uni et de l'Allemagne.

Comscore a créé des segments de téléspectateurs CTV sans cookie pour les annonceurs en s'appuyant sur son ensemble unique de ressources de données comprenant le panneau numérique choisi, des données comportementales riches, l'exposition publicitaire CTV et les données des téléspectateurs, ainsi que son moteur d'indexation contextuel supérieur. Cette innovation est au cœur de la première solution de ciblage d'audience sans cookie pour CTV en Europe.

Après avoir annoncé l'année dernière le lancement de capacités internationales de mesure de CTV sur certains marchés européens, Comscore élargit désormais la gamme de solutions proposées à ses clients.

Grâce à cette sortie, les annonceurs seront en mesure d'atteindre de façon programmatique des auditoires très recherchés en fonction de leur comportement d'écoute de CTV, sans utiliser de cookies, sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et CTV. Grâce à cette capacité en instance de brevet, Comscore est en mesure de traduire les comportements des téléspectateurs de CTV au Royaume-Uni et en Allemagne en signaux contextuels, faisant progresser les solutions de l'industrie conformes au RGPD, pour atteindre des audiences CTV granulaires. Les annonceurs disposeront désormais d'options supplémentaires pour étendre les achats de publicités TV linéaires et atteindre de nouvelles audiences sur les marchés britannique et allemand. D'autres marchés devraient en outre être annoncés prochainement. La nouvelle solution Predictive Audiences de Comscore basée sur les comportements des téléspectateurs britanniques et allemands de CTV est disponible dès aujourd'hui sur les principales plateformes DSP.

« Comscore est la référence en matière de mesure d'audience et de publicité sur l'ensemble des plateformes. Alors que nous entrons dans la prochaine génération de médias, nous sommes ravis de tirer parti de notre ensemble de données unique sur l'auditoire de CTV pour élargir notre offre », a déclaré Guido Fambach, vice-président exécutif EMEA et APAC de Comscore. « Ces solutions offrent aux agences et annonceurs européens la possibilité de surmonter une lacune qu'ils tentent de combler depuis des années. »

« Le paysage médiatique et les modes de consommation évoluent rapidement et la nécessité pour les annonceurs d'atteindre des audiences granulaires en Europe n'a pas diminué après la mise en œuvre du RGPD », a déclaré Rachel Gantz, directrice générale, en charge des solutions d'activation chez Comscore. « Avec ces capacités de pointe, Comscore est heureux de faire découvrir à l'Europe la valeur du ciblage d'audience en s'appuyant sur une capacité contextuelle inégalée. »

L'expansion de Predictive Audiences constitue la dernière amélioration des solutions sans cookie de Comscore dans la suite d'activation de Comscore, qui aide les annonceurs à atteindre des groupes démographiques spécifiques et des cibles comportementales dans des contextes pertinents et sûrs pour la marque, sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et CTV. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.comscore.com/Products/Activation ou contactez-nous dès aujourd'hui.

À propos de Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) est un partenaire de confiance pour la planification, la monétisation et l'évaluation des médias sur l'ensemble des plateformes. Grâce à une empreinte de données qui combine des renseignements concernant le numérique, la télévision linéaire, l'OTT et les entrées en salles de cinéma avec des informations avancées sur l'audience, Comscore permet aux acheteurs et aux vendeurs de médias de quantifier les comportements multi-écrans et de prendre des décisions commerciales en toute confiance. Leader reconnu dans la mesure des audiences numériques et télévisuelles et de la publicité à grande échelle, Comscore est la source tierce de confiance du secteur pour une mesure multiplateforme fiable et complète.

