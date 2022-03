Avec son slogan « Discover Fun », Banggood annonce son festival des tendances du printemps 2022

GUANGZHOU, Chine, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Banggood, une boutique en ligne de premier plan à l'échelle mondiale, lancera la saison des ventes de printemps 2022, nommée le « Banggood Spring Trendy Festival », qui met en valeur de nombreuses marques populaires. Ce printemps, le plaisir du shopping en plein air s'offre aux promeneurs lorsque ceux-ci parcourent l'incroyable gamme de nouveaux produits innovants.

Afin d'illustrer au mieux les attentes des acheteurs lorsqu'ils font leur choix en fonction de leurs passe-temps et style de vie, Banggood a choisi un nouveau slogan pour 2022 : « Discover Fun ». Le nouveau slogan exprime la joie qu'éprouve un client lorsqu'il découvre un nouveau passe-temps, qu'il choisit une nouvelle garde-robe ou envisage d'acheter un article qui correspond à son style de vie. Il s'agit là d'un plaisir sans limite à Banggood.

Les Soldes de printemps chez Banggood sont actuellement en cours et dureront 20 jours, du 9 mars au 29 mars, avec non seulement des remises pouvant aller jusqu'à 70 % mais également de nouveaux jeux et avantages :

Étape 1 : Du 9 mars, 16 h (UTC+8), au 16 mars, 16 h (UTC+8) - Jouer à des jeux + gagner des cadeaux et des réductions

Au cours de cette étape, Banggood mettra à la disposition des acheteurs une page avec quelques conseils en matière d'économies. Cette page sera accessible pendant toute la campagne. Plus de 100 nouveaux produits de printemps ont été choisis et préparés spécialement pour les acheteurs, tandis que des milliers de conseils en matière d'économies seront proposées aux acheteurs.

Ceux-ci peuvent également gagner des cadeaux gratuits et des avantages grâce à Money Box et à d'autres jeux.

Étape 2 : Du 16 mars, 16 h (UTC+8), au 23 mars, 16 h (UTC+8) – Nouveautés + paiement de 1 $ pour le prix le plus bas

Au cours de cette étape, les acheteurs peuvent obtenir le meilleur prix pour leurs produits préférés dans les ventes de printemps en faisant un dépôt de 1 $ sur la page de prévente.

En outre, Banggood proposera une gamme de nouveaux produits des marques les plus populaires, y compris BlitzWolf et POCO : des occasions à saisir pour les acheteurs avertis.

Étape 3 : Du 23 mars, 16 h (UTC+8), au 26 mars, 16 h (UTC+8) – Jusqu'à 70 % de réduction + prix le plus bas

Les prix les plus bas des ventes du printemps seront officiellement proposés à cette étape, avec des offres d'une durée limitée pouvant aller jusqu'à 70 % de remise sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ». Banggood intensifie les mesures incitatives pour les acheteurs par le biais de remises en argent chaque fois qu'un client s'inscrit.

Les acheteurs peuvent se rendre sur nos autres marchés surprises, y compris Lightning Deals Center, News Releases, Super Brand Day, Coupon Deals et VIP Early Access. Pour afficher instantanément leurs produits préférés, il leur suffit de taper sur l'écran.

Étape 4 : Du 26 mars, 16 h (UTC+8), au 29 mars, 16 h (UTC+8) – Opportunités à saisir à 9,99 $

Grâce à Super Brand Day et Lightning Deals Center, de belles opportunités restent à saisir pendant les trois derniers jours de cette campagne de vente palpitante.

À propos de Banggood

Banggood est une boutique en ligne de premier plan au niveau mondial, qui propose des millions de produits bien sélectionnés. De l'électronique grand public aux outils, en passant par la maison, les jouets, le sport et les vêtements, tout peut être livré à domicile en quelques clics. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.banggood.com/

SOURCE Banggood