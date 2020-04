Avec une hausse des bénéfices de 116 pour cent en 2019, Zoomlion établit la meilleure performance opérationnelle de son histoire

CHANGSHA, Chine, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd (Zoomlion) a fait état, dans son rapport annuel publié le 30 mars 2020, d'une hausse de 116,42 pour cent des bénéfices attribuables aux actionnaires de la société cotée en bourse, soit 4,371 milliards de RMB (616,18 millions d'USD) pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, les recettes d'exploitation annuelles atteignant 43,307 milliards de RMB (6,105 milliards d'USD), soit une hausse de 50,92 pour cent en glissement annuel.

Selon le rapport, Zoomlion reste le leader en termes de parts de marché dans les secteurs des machines de levage et des machines à bétonner. La société se classe au premier rang des ventes de produits de levage pour la construction et réalise les meilleures performances sur le marché des machines de levage pour l'ingénierie ces cinq dernières années.

Yang Duzhi, le Secrétaire du Conseil d'administration de Zoomlion, a déclaré : « La qualité et la croissance soutenue de Zoomlion sont le résultat de notre progrès continu et de la constance de l'entreprise en matière de développement et d'innovation de qualité supérieure pour la transformation numérique. Zoomlion a réalisé les meilleures performances opérationnelles de son histoire en améliorant de façon nette ses capacités de gestion, de maîtrise du risque et de coordination des ressources. »

Zoomlion a introduit une série de mesures pour maîtriser et gérer les coûts afin d'assurer une croissance saine. Le bénéfice brut annuel en 2019 a augmenté de 67,14 pour cent, soit 12,993 milliards de RMB (1,83 milliard d'USD), tandis que le taux de frais a diminué de 0,96 pour cent.

En 2019, les flux de trésorerie opérationnels de Zoomlion ont battu les records de la société, soit 6,219 milliards de RMB (876,69 millions d'USD), en hausse de 22,81 pour cent en glissement annuel.

« À l'avenir, Zoomlion s'attachera à explorer les nouvelles technologies et de nouveaux concepts comme l'Internet industriel, le big data, la chaîne de blocs et l'IA. Nous sommes convaincus de pouvoir nous maintenir en pôle du secteur manufacturier chinois, d'augmenter nos bénéfices et de créer plus de valeur pour nos actionnaires », a déclaré M. Yang.

Tout en renforçant sans cesse la qualité, Zoomlion a également assumé ses responsabilités sociales d'entreprise en achetant du matériel médical pour soutenir la prévention et la lutte contre la COVID-19 en Chine. Zoomlion a également participé à la construction d'hôpitaux improvisés, notamment les hôpitaux de campagne de Huoshenshan et Leishenshan, et fait don de près de 800 000 masques à plus de 40 pays dans le monde.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd (000157.SZ), est une société de fabrication d'équipements haut de gamme, qui propose des machines d'ingénierie, des machines agricoles ainsi que des services financiers. La société commercialise désormais plus de 600 produits de pointe issus de 55 gammes de produits, couvrant dix catégories majeures.

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion