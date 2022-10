Avec une innovation et des technologies de premier ordre, Hisense vise à être le compagnon parfait des consommateurs pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™

Cette année, en tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, Hisense a lancé une série de produits personnalisés, se préparant à fournir l'ultime expérience de visionnage de la Coupe du Monde de la FIFA™ et à devenir le compagnon parfait des clients pendant l'événement footballistique le plus attendu.

Série de TV ULED et de TV Laser : un plaisir digne d'un stade

À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, Hisense présente sa nouvelle gamme de téléviseurs dotés des dernières technologies, visant à offrir aux clients mondiaux une expérience de visionnage aux premières loges.

Le téléviseur ULED U7 de Hisense permet une expérience de visionnage de match parfaite en intégrant le AI Sports Mode, l'Ultra Motion 120Hz et les technologies d'image les plus récentes comme le Full Array Local Dimming et Quantum Dot Colour. Au-delà de la diffusion d'événements sportifs, le téléviseur ULED U7 est également le choix idéal pour divers scénarios de vie : la fonction d'adaptation de la lumière ambiante lui permet d'être le choix parfait pour créer un espace de cinéma à domicile ; la fonction Game Mode PRO certifiée par AMD Freesync Premium offre tout le soutien nécessaire aux joueurs, en présentant aux clients la meilleure qualité d'image pour les jeux et une meilleure immersion dans les jeux.

En outre, le téléviseur laser Hisense L9H, avec sa capacité à prendre en charge une résolution allant jusqu'à 4K Ultra HD, peut présenter les matchs en haute définition et de manière captivante, du jeu de jambes complexe des joueurs à un visage dans la foule en délire. Sa technologie laser Tri-Chroma, qui change la donne, peut atteindre 107 % de l'espace couleur BT. 2020, ce qui permet d'obtenir des images plus vivantes et plus authentiques.

Secteur des appareils électroménagers : répondre aux besoins des clients

Outre ses séries télévisées, Hisense a également réalisé des performances exceptionnelles dans le secteur des appareils ménagers, allant des réfrigérateurs aux machines à laver en passant par les climatiseurs intelligents. Utilisant des technologies intelligentes, l'électroménager Hisense s'engage à améliorer l'expérience domestique.

Le lave-linge à dosage automatique de Hisense est à la fois sans tracas et économe en énergie, avec un seul remplissage de détergent pour 16 lavages de linge. Le climatiseur Hisense Energy Pro Plus, doté de AI Smart, permet un contrôle précis de la température, de l'humidité, de la vitesse et de la direction du vent. Le réfrigérateur primé de la série PureFlat peut offrir une meilleure expérience de congélation pendant la chaleur des matchs avec un distributeur d'eau et de glace intégré. Ces produits peuvent servir d'excellents compléments pour regarder les matchs et les styles de vie haut de gamme, soulignant à nouveau l'engagement de Hisense à être une marque centrée sur le consommateur.

Des produits bruns aux produits blancs, l'agenda essentiel de chaque produit Hisense est d'améliorer la satisfaction et l'expérience des clients. À l'avenir, Hisense restera fidèle à sa vision originale et lancera continuellement des produits répondant aux intérêts et aux besoins du public.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931076/Image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931077/Image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931078/1.jpg

SOURCE Hisense