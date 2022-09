Avec une valeur et une influence de marque en hausse, les recettes d'exportation de XCMG au premier semestre de 2022 marquent une croissance de plus de 157 % sur 12 mois

XUZHOU, Chine, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG Construction Machinery Co., Ltd. (SHE:000425) a déclaré 38,204 milliards de yuans (5,52 milliards de dollars américains) de chiffre d'affaires au premier semestre au 30 juin, soit une baisse de 28,23 % sur un an, mais une baisse moindre par rapport à la moyenne de l'industrie. Les recettes d'exportation de XCMG s'élèvent à 12,488 milliards de yuans (1,8 milliard de dollars américains), soit une augmentation de 157,28 pour cent sur un an.

Selon les états financiers simulés après la fin de la réorganisation des actifs matériels, « New XCMG » se classera au premier rang de l'industrie chinoise des machines de construction en termes de chiffre d'affaires total et de bénéfice net. De plus, le plan de dividende provisoire de XCMG propose un dividende de 2,3 yuans pour 10 actions (taxes comprises).

Après cinq années de croissance rapide, l'industrie des machines de construction a affiché une tendance à la baisse à partir du deuxième trimestre 2021, tendance qui se poursuit à ce jour, et le marché intérieur de la Chine connaît un ajustement cyclique. Face aux défis, XCMG a mis en place un nouveau plan industriel de « 5 piliers et 10 industries stratégiques émergentes » avec un accent continu sur les entreprises primaires :

L'unité commerciale des machines de levage reste en tête d'un marché très compétitif avec une hausse de 3,1 pour cent des parts de marché et des hausses de vente de grues tout-terrain sur les marchés haut de gamme européen et américain ;

La part de marché des grues à chenilles a augmenté de 8,1 pour cent. XCMG a élargi le domaine d'activité des camions-grues et exploré de nouvelles possibilités de croissance rentable ;

Le matériel de lutte contre les incendies de XCMG est resté en première position pour les camions de pompier à bras de levage et les nacelles élévatrices de type flèche, et la construction pour la deuxième phase de sa nouvelle base a été lancée ;

La technologie environnementale de XCMG a augmenté sa part de marché et sa marge bénéficiaire brute ;

Les chiffres d'affaires provenant des petites machines de construction, des machines d'entretien, des chariots élévateurs et de l'industrie de l'information ont augmenté de 100,3 %, 18,3 %, 89,5 % et 23,4 % sur un an.

« New XCMG » consolide sa position de leader sur le marché étranger

Au premier semestre 2022, les entités de XCMG à l'étranger ont enregistré des résultats exceptionnels, avec un chiffre d'affaires en hausse de 71,8 %. Le chiffre d'affaires de XCMG Brésil a dépassé celui du total annuel de 2021 et enregistré une hausse significative du bénéfice et des indicateurs généraux. L'enregistrement des entreprises et la sélection des sites pour les projets nord-américains de XCMG ont été achevés, et le chiffre d'affaires de German Schwing a inversé la tendance, tandis que India Schwing est devenue une référence en matière de développement collaboratif avec une augmentation de 68,5 pour cent du chiffre d'affaires. XCMG India est officiellement opérationnel, et la filiale du groupe en Ouzbékistan a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 69,1 % sur un an.

« 'New XCMG' s'attachera à opérer la transformation et la mise à niveau et à assurer un développement de haute qualité; il continuera de faire progresser les technologies numériques grâce à ses plateformes logicielles d'envergure internationale; et il renforcera la R&D sur les technologies d'information telles que les mégadonnées, l'IA, la 5G, l'IdO industriel et les jumeaux numériques, tout en développant davantage et en stabilisant la chaîne d'innovation, le secteur et la chaîne d'approvisionnement afin de créer de véritables avantages compétitifs en termes de croissance et de bénéfice, » a déclaré Lu Chuan, président de XCMG.

