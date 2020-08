Avec une valeur marchande dépassant les 105 milliards de yuans, Shanghai Electric occupe le 48e rang des sociétés les plus cotées de Chine

SHANGHAI, 15 août 2020 /PRNewswire/ -- Le 5 août, Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric), le principal fabricant et fournisseur mondial d'équipements destinés à la production d'énergie électrique, d'équipements industriels et de services d'intégration, a été classée au 48e rang du classement officiel de 2020 des « 500 marques les plus cotées de Chine », qui a été publiée par la World Brand Conference. Avec une valeur marchande de 105,637 milliards de yuans, la marque Shanghai Electric a augmenté sa valeur de plus de 30 % par rapport à 2019, ce qui place le groupe à la tête de l'industrie énergétique chinoise.

Avec des racines remontant à 1902, Shanghai Electric a émergé ces dernières années comme une puissance d'innovation industrielle aussi bien sur le plan national que sur la scène internationale. Ayant adopté une stratégie globale en trois phases, le groupe a connu une croissance remarquable et a vu son chiffre d'affaires brut augmenter de 26 %, tandis que le bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère a augmenté de 24,83 % et que les nouvelles commandes ont augmenté à un rythme de 30,6 % d'année en année. Tous ces registres constituent des records pour Shanghai Electric et représentent la valeur croissante de la présence de la marque en matière d'innovations de classe mondiale et de produits industriels de qualité.

Pour l'avenir, Shanghai Electric estime qu'il est essentiel développer une marque positive reconnue internationalement pour pouvoir mener des activités à travers le monde. Afin de dynamiser sa marque à l'étranger dans les 3 à 5 prochaines années, Shanghai Electric s'est engagée à devenir une entreprise internationale de premier ordre, et ce en consacrant des ressources au progrès social et au développement, à l'innovation ouverte et au respect des meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité des employés. Que ce soit en participant à l'exposition industrielle de Hanovre, en Allemagne, ou en se réunissant avec des partenaires commerciaux potentiels au Congrès mondial de l'énergie à Dubaï, Shanghai Electric cherche à renforcer sa coopération avec des établissements de classe mondiale pour apporter un changement positif et aborder certains des enjeux et préoccupations les plus importants du monde en matière d'énergie.

L'impact environnemental de la production d'électricité à grande échelle est une conséquence regrettable de nos sociétés. Cependant, Shanghai Electric estime que même si un certain degré de perturbation peut être nécessaire, ces dommages peuvent être efficacement atténués en adoptant de meilleures pratiques de surveillance et de gestion. Un changement majeur dans toutes les composantes du groupe vers des sources d'énergie renouvelables a entraîné une croissance record du chiffre d'affaires de 51 % de 2018 à 2019, et ce par rapport à une augmentation de seulement 8,4 % pour l'énergie thermique au cours de la même période. En associant la priorité de la durabilité avec le désir de construire une marque internationale positive, la conscience environnementale et les politiques vertes sont placées au cœur de la philosophie de la marque Shanghai Electric. Cette combinaison est également reflétée par les progrès réalisés dans le cadre de sa principale initiative interne SEC-LOVE. Visant à garantir que tous les départements sont alignés sur leurs objectifs écologiques, plus de 80 % de toutes les sociétés affiliées satisfont désormais aux exigences de la norme ISO14001 sur le système de gestion de l'environnement (EMS).

Le programme Made in China 2025 est le moteur de l'initiative chinoise visant à offrir au monde davantage de produits et de services de haute qualité avec des innovations de pointe. Shanghai Electric mène cet effort visant à renouveler l'image du « Made in China » et à exercer un impact positif sur les communautés où elle développe ses activités. En effet, ces efforts sont étroitement liés aux principaux objectifs de la responsabilité sociétale des entreprises du groupe et de son engagement à fournir une innovation énergétique de classe mondiale.

