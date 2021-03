Avec Vuforia Engine Area Targets, PTC propose un déploiement du « Spatial Computing » à grande échelle

Cette technologie émergente dite de Spatial Computing permet la création de jumeaux numériques favorisant une collaboration plus interactive et intuitive entre les machines et des personnes, en particulier grâce à une meilleure appréhension de la gestion de l'espace dans lequel ils opèrent ensemble. Déployée au sein d'un environnement industriel, le Spatial Computing efface la complexité qui peut exister dans les interactions entre employés, simplifie la gestion des capacités de production et accélère l'apprentissage des machines intelligentes grâce aux capacités d'analyse spatiale qu'elle permet de déployer. Optimiser la conception et les processus devient intuitif.

« Vuforia Engine Area Targets est une solution unique en son genre pour les expériences de réalité augmentée persistantes à grande échelle », déclare Mike Campbell, vice-président exécutif et directeur général de la réalité augmentée chez PTC. « Que les utilisateurs cherchent à développer une application de guidage au sein de leur immeuble de bureaux ou à visualiser des données en contexte dans une usine, Area Targets est la solution. Nous sommes heureux d'ajouter une fonctionnalité aussi essentielle à l'offre dédiée à l'informatique spatiale de PTC. »

Le lancement de Vuforia Engine Area Targets est la deuxième offre Vuforia conçue pour déployer l'informatique spatiale dans le cadre industriel, la première étant la plateforme Vuforia Spatial Toolbox™. Combinée avec les produits de RA Vuforia Chalk™, Vuforia Expert Capture™ et Vuforia Studio™, la plateforme d'entreprise de RA Vuforia fournit un ensemble solide de solutions qui permettent aux utilisateurs d'accroître la sécurité et l'efficacité des équipes, d'améliorer l'expérience clients et de réduire les coûts.

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

