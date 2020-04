Avectas conclut un important financement de série C portant le total des capitaux propres investis dans la société à plus de 40 millions de dollars US

Ce financement accélèrera la traduction clinique et la mise à l'échelle commerciale de la technologie

DUBLIN, 16 avril 2020 /PRNewswire/ -- Avectas, une société irlandaise spécialisée dans les technologies d'ingénierie cellulaire, a conclu un important nouveau financement en fonds propres de série C s'élevant à environ 20 millions de dollars US, portant à 40 millions de dollars le total des capitaux propres investis dans l'entreprise à ce jour. Ce financement a été mené par les actionnaires existants, dont Seamus Mulligan, un cadre chevronné du secteur biopharmaceutique.

Les fonds recueillis à l'occasion de cette dernière levée de fonds serviront à accélérer la traduction clinique et la mise à l'échelle commerciale de la plateforme technologique d'ingénierie cellulaire exclusive d'Avectas, Solupore®. Afin de soutenir cette phase suivante de ses activités, Avectas prévoit également d'étendre son organisation commerciale, réglementaire et technique en embauchant de nouvelles recrues en Irlande et aux États-Unis, lorsque les conditions liées au Covid-19 le permettront.

« Nous sommes heureux d'avoir réalisé notre plus grand cycle de financement à ce jour, et nous apprécions le soutien continu de nos investisseurs à un moment où les avancées scientifiques sont plus critiques que jamais », a déclaré le Dr Michael Maguire, directeur général d'Avectas. Et de poursuivre : « En nous appuyant sur nos récentes collaborations, ce financement de série C nous permettra de réaliser de nouveaux investissements dans notre technologie et notre organisation afin de combler un besoin important sur le marché en pleine croissance de la thérapie génique et cellulaire. »

Les thérapies cellulaires et géniques offrent la possibilité de transformer le traitement de certaines maladies, notamment le cancer, pour des millions de patients à travers le monde. Cependant, il est urgent de développer de nouvelles technologies d'ingénierie cellulaire pour permettre à ces thérapies de pointe de réaliser leur potentiel. Solupore®, la technologie brevetée d'Avectas, permet de répondre aux besoins de ses partenaires universitaires et commerciaux qui souhaitent une solution d'ingénierie cellulaire efficace et non virale. Cette technologie offre d'excellentes performances d'ingénierie permettant de délivrer une large gamme de charges utiles (y compris de l'ARNm, de l'ADN, des protéines et des outils de manipulation des gènes) aux lymphocytes T et NK primaires pour des applications d'immuno-oncologie et de modification des gènes.

La Dre Mary Martin, présidente exécutive d'Avectas, a commenté : « L'Irlande jouit d'une longue histoire dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique, et je suis enthousiaste à l'idée de la voir consolider cet héritage avec des entreprises comme Avectas, qui sont à la pointe du nouveau secteur de la thérapie cellulaire et génique. »

Cette levée de fonds fait suite à un excellent premier trimestre pour Avectas. En mars 2020, la société a annoncé à la fois la délivrance d'un brevet américain essentiel pour sa technologie d'ingénierie cellulaire et une collaboration avec Vycellix visant à développer des solutions de nouvelle génération pour la fabrication optimisée de thérapies cellulaires et géniques. La société a également annoncé, en février, qu'elle avait conclu un accord avec le Centre de commercialisation de la médecine régénérative (CCRM), basé à Toronto, au Canada, afin d'accélérer la traduction de la plateforme d'ingénierie cellulaire non virale d'Avectas (Solupore®) dans le domaine clinique. En janvier 2020, le nouveau centre de compétence pour l'immunothérapie du cancer à base de lymphocytes NK de nouvelle génération (« NextGen-NK »), établi au Karolinska Institutet de Stockholm, a accueilli Avectas comme partenaire collaborateur.

À propos d'Avectas

Fondée en 2012, Avectas est une société de technologie d'ingénierie cellulaire qui développe une plateforme de livraison novatrice permettant la fabrication ex vivo des produits de thérapie cellulaire modifiés génétiquement de ses partenaires, qui conserveront une haute fonctionnalité in vivo. Avectas emploie 29 personnes, dont 19 titulaires d'un doctorat en Irlande. La vision d'Avectas est d'être un fournisseur leader de technologie d'ingénierie cellulaire non virale, intégrée à des processus de fabrication de multiples thérapies autologues et allogéniques, commercialisées via des accords de développement et de licence. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de la société à l'adresse : www.avectas.com.

