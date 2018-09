Avenir de la publicité mobile : EasyVisual lance une appli pour la promotion des marques

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/747576/Banners_App.jpg )



Fonctionnalités de Banners App

Banners App est une application Android mobile activée à chaque fois que l'utilisateur déverrouille son téléphone. Le système d'exploitation Android occupe actuellement la première place sur le marché devant iOS et offre une plus grande rentabilité. L'application peut être téléchargée depuis Google Play.

Les utilisateurs entrent leurs données personnelles dans l'appli. La publicité est ciblée en fonction de ces caractéristiques. Les utilisateurs ne reçoivent donc que du contenu pertinent et peuvent définir le nombre d'affichages quotidiens.

« La publicité est adaptée aux caractéristiques de chaque utilisateur. Les marques ont ainsi la certitude que leur publicité atteint le public visé. Et les utilisateurs ne voient que le contenu qui correspond à leurs intérêts. Parallèlement, ceux-ci peuvent accéder au site Web d'une marque en cliquant sur la bannière ou tout simplement refermer la publicité. L'affichage de la publicité est réel et non conditionnel, comme il l'est souvent dans la publicité par bannière où les utilisateurs ne voient même pas le message payé par les annonceurs. » - Rafal Szymanski, PDG d'EasyVisual.

Fonctions-clés et avantages pour les marques et les annonceurs

Plus de 70 % des spécialistes du marketing ne parviennent pas à cibler leurs clients potentiels. Banners App permet de limiter les publicités au public visé, comptabilise le nombre de vues réelles et le taux de conversion. De plus, les utilisateurs ne consultent les messages publicitaires que s'ils le souhaitent ; la réputation de l'annonceur n'est donc pas ternie. Le trafic augmente et l'argent dépensé pour les publicités est rentabilisé.

À propos d'EasyVisual

EasyVisual est un réseau publicitaire qui permet aux annonceurs de créer et de personnaliser des campagnes promotionnelles, et d'en contrôler les résultats. Depuis ses débuts, la société a rassemblé un public de 3,5 millions dans 190 pays dont la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam, la Pologne, la Slovaquie, l'Allemagne, l'Ukraine, la Turquie, la République tchèque et Israël. Chaque utilisateur est un acheteur ou un client potentiel.

Pour en savoir plus sur ce projet, consultez le site Web officiel d'EasyVisual ou écrivez à : marketing@easyvisual.com.