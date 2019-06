Avertissement de sécurité important: risque d'incendie lié aux batteries rechargeables des moteurs hors bord Torqeedo « Travel » et « Ultralight »

GILCHING, Allemagne, 14 juin 2019 /PRNewswire/ -- Gilching, 14/06/2019: La société Torqeedo GmbH, Gilching, a constaté un problème de sécurité possible concernant les batteries rechargeables des moteurs hors bord « Travel » et « Ultralight »: en raison d'une fuite possible sur le boîtier de batterie, il n'est pas exclu que de l'eau s'infiltre dans ce dernier.

Un tel risque existe notamment lorsqu'une batterie non étanche est au contact de l'eau, entièrement ou partiellement, de sorte qu'une grande quantité d'eau peut s'infiltrer dans le boîtier de batterie.

L'infiltration d'eau dans le boîtier peut, dans des conditions défavorables, entraîner une réaction chimique à l'intérieur du boîtier de batterie, et, par la suite, un incendie et/ou un éclatement du boîtier de batterie.

En tant que fabricant responsable, Torqeedo souhaite exclure tout risque de blessure qui en découle et informer ses clients.

Pour les modèles et numéros de série suivants, nous procédons à un contrôle, et, si nécessaire, à la réparation des batteries par:

Modèle Numéro de série (n° série) de ... - à ... Travel 1001… – 1752… Ultralight 1117… – 1826…

- L'image est distribuée par AP Images (http://www.apimages.com) -

Torqeedo prie les personnes en possession des modèles portant ces numéros de série, de s'enregistrer sur le site internet: www.torqeedo.com/safety

Une fois l'enregistrement effectué, les clients seront rapidement informés du centre de services en charge du contrôle de la batterie. Les batteries y seront contrôlées, et si nécessaire réparées.

« Nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément et la remercions par avance de sa compréhension pour la mise en œuvre de cette mesure de sécurité. Cette procédure est pour nous très importante car nous nous sommes engagés vis à vis de nos clients à proposer exclusivement des produits de qualité et de sécurité optimales », déclare Christoph Ballin, Directeur de Torqeedo.

Contact:

Dr. Christoph Ballin

Tel.: +49 8153 9215 160

E-mail: christoph.ballin@torqeedo.com

Related Links

http://www.torqeedo.com



SOURCE Torqeedo GmbH