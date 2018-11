Avery Dennison fecha contrato para novos nomes e números com a Premier League

LONDRES, 15 de novembro 2018 /PRNewswire/ -- A Premier League assinou contrato com um novo fornecedor oficial de nomes, números e emblemas de manga.

A partir da próxima temporada, todos os nomes, números e emblemas de manga da Premier League serão impressos e produzidos pela fabricante global de branding e rotulagem de roupas esportivas Avery Dennison.

O acordo firmado enfatiza a tecnologia e a sustentabilidade e terá a Avery Dennison usando tecnologia de impressão e robótica para aumentar a eficiência e a sustentabilidade por meio da redução do desperdício, usando tintas à base de água e criando uma configuração de "circuito fechado", na qual os plásticos usados na aplicação do produto são coletados e voltam para a cadeia de suprimentos.

Serão produzidos mais de 15 milhões de nomes, números e emblemas da Premier League a cada ano em uma instalação especializada de baixa emissão de carbono no oeste da Noruega. Essa fábrica usa cortes a laser de precisão para reduzir o desperdício antes que os produtos sejam embalados por sistemas automatizados exclusivos e enviados para lojas de clubes e outros varejistas.

Os produtos também terão uma tecnologia digital inteligente incorporada, permitindo que os torcedores digitalizem o número de suas camisas com telefones celulares para receberem uma experiência personalizada da Premier League.

Rishi Pardal,vice-presidente e gerente geral de soluções de vestuário da Avery Dennison, explica: "A parceria com a Premier League amplia naturalmente nossa posição como fornecedora líder de adornos de marca e decorativos para marcas de varejo, ligas e clubes no mercado de esportes coletivos".

"A Premier League tem uma presença global forte e crescente, e estamos entusiasmados por ter a oportunidade de apoiar seu crescimento global."

Richard Masters, diretor administrativo da Premier League, afirma: " A Avery Dennison é claramente uma empresa com um histórico de inovação. Ficamos impressionados com seus planos tanto no Reino Unido quanto no mundo e estamos ansiosos para trabalhar com eles na próxima temporada".

Recentemente, a Avery Dennison anunciou um contrato global de fornecimento com o FC Barcelona e já é fornecedora de vários dos principais clubes da La Liga e de 90% dos clubes da Premier League. Além disso, 80% das seleções participantes da recente Copa do Mundo da Rússia utilizaram os produtos da empresa. Os produtos da Avery Dennison incluem nomes de jogadores, números, distintivos, etiquetas tecidas, proteção de marca e acabamentos especiais, estabelecendo a empresa como uma das principais fornecedoras de ligas, federações e clubes esportivos profissionais.

Michael Colarossi, vice-presidente de inovação, gestão de linhas de produtos e sustentabilidade da Avery Dennison, explica: "A sustentabilidade faz parte do DNA da Avery Dennison. Nosso centro de excelência na Noruega é 100% livre de aterros e alimentado quase que inteiramente por energia hidroelétrica".

"Nossa tecnologia de etiquetas de transferência por calor lidera o setor há algum tempo. A parceria com a Premier League oferece uma oportunidade de trazer a mais moderna tecnologia de fabricação e produtos para uma liga incrivelmente conhecida e garantir que os torcedores obtenham a melhor experiência possível."

Nikita Jayasuriya, diretor global e chefe de esportes coletivos da Avery Dennison, afirma: "A Premier League compartilha o nosso compromisso com a sustentabilidade e estamos trabalhando juntos para combater os plásticos de uso único em toda a cadeia de suprimentos".

"A Premier League é uma das maiores competições esportivas do mundo. Será uma honra extremamente empolgante ver nossos produtos exibidos na parte de trás das camisas das estrelas da Premier League no campo todas as semanas."

A Avery Dennison lançou sua exclusiva tecnologia RFID para ajudar a rastrear os produtos desde a fabricação até os pontos de varejo, auxiliando varejistas e clubes na gestão de seus níveis de estoque com maior velocidade e eficiência, evitando situações de falta de estoque para ajudar a aumentar as vendas.

Os produtos oficiais da Premier League poderão ser encomendados pelo site sport.averydennison.com por distribuidores e varejistas, que revenderão as peças aos torcedores em lojas do mundo todo.

Sobre a Avery Dennison

A área de soluções de branding e informações de varejo (Retail Branding and Information Solutions, RBIS) da Avery Dennison, líder global no fornecimento de soluções de ponta a ponta no setor de vestuário e calçados, é uma divisão de US$ 1,5 bilhão da Avery Dennison Corporation (NYSE: AVY). A RBIS fornece soluções sustentáveis inteligentes e criativas, que elevam as marcas e aceleram o desempenho ao longo da cadeia global de suprimentos. A RBIS ajuda a elevar marcas por meio de bilhetes, etiquetas e rótulos gráficos, adornos, soluções de embalagem e componentes tecidos, que aprimoram o apelo ao consumidor e do produto. Ela acelera o desempenho por meio de inventário de identificação de radiofrequência ( radio frequency identification - RFID) , soluções de prevenção de perda, engajamento do consumidor, gestão de preços, produtos de impressora e etiquetadora, conformidade global, rótulos inteligentes e soluções de segurança de marca. A RBIS atende ao mercado global com operações em 50 países em seis continentes. Para mais informações, acesse www.averydennison.com/RBIS.

Sobre a Premier League

A Premier League produz parte do futebol mais competitivo e atraente do mundo. A liga e seus clubes usam o poder e a popularidade da competição para inspirar torcedores, comunidades e parceiros no Reino Unido e no mundo inteiro. A Premier League reúne pessoas de todas as origens. É uma competição para todas as pessoas, em todos os lugares, estando disponível para ser vista em 1 bilhão de lares em 189 países.

