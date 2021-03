AVEVA et OSIsoft s'associent pour libérer le potentiel des données afin d'accroître les performances des organisations industrielles

Les leaders du marché des logiciels industriels lancent « Performance Intelligence » pour créer un leadership en matière de logiciels et de données industriels

LONDRES et SAN LEANDRO, Californie, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- AVEVA , leader mondial des logiciels d'ingénierie et industriels, s'est associé à OSIsoft pour répondre aux besoins croissants des entreprises industrielles en matière de gestion de l'information et accélérer leur transformation numérique. Le portefeuille combiné réunit la gestion des données de classe mondiale d'OSIsoft et le logiciel industriel de pointe d'AVEVA pour débloquer l'intelligence de la performance.

Offrant une plus grande agilité et résilience opérationnelles, Performance Intelligence connecte les informations et l'intelligence artificielle (IA) avec la perspicacité humaine, pour permettre une prise de décision plus rapide et plus précise, aidant les industries à stimuler la durabilité. En associant les capacités éprouvées du système PI d'OSIsoft au logiciel industriel de pointe d'AVEVA, Performance Intelligence fournit aux personnes à l'origine des processus essentiels les données riches et fiables dont elles ont besoin pour mieux mesurer et comprendre l'ensemble du cycle de vie industriel. Les domaines dans lesquels Performance Intelligence est susceptible d'avoir le plus d'impact sont la productivité organisationnelle, l'agilité opérationnelle et la durabilité.

Le marché mondial du big data et de l'analytique connaît une croissance exponentielle et devrait atteindre 274 milliards de dollars d'ici 2022. Pour garder une longueur d'avance, il faut avoir une nouvelle compréhension de la portée et de l'échelle des informations industrielles afin d'exploiter efficacement ces données. La connaissance des informations industrielles, de la périphérie à l'entreprise, réduit les temps d'arrêt, les coûts de production et la consommation d'énergie, ce qui optimise les ressources et favorise le développement durable. Notre portefeuille de logiciels combiné est à l'origine de la transformation numérique de plus de 20 000 clients dans le monde, de l'efficacité opérationnelle pour donner du pouvoir aux personnes, aux industries et aux communautés.

Craig Hayman, PDG d'AVEVA, a déclaré : « Ensemble, nous redéfinissons les capacités des logiciels industriels. Grâce à Performance Intelligence, nous pouvons voir des mondes de données sous de nouveaux angles audacieux, et inspirer une meilleure compréhension des chaînes de valeur complexes, afin de stimuler les performances et de favoriser la durabilité. L'impact combiné d'AVEVA et d'OSIsoft permettra à nos clients de gérer plus efficacement des industries complexes. Nos capacités étendues renforcent l'engagement d'AVEVA à fournir une agilité opérationnelle qui transforme les opportunités en valeur commerciale pour nos clients. »

Phil Aiken AM, président du groupe AVEVA, a ajouté : « Les performances et la croissance soutenues d'AVEVA ont jeté les bases nécessaires à l'acquisition d'un leader du marché tel qu'OSIsoft. Notre portefeuille commun d'offres et de nouvelles capacités potentielles contribuera à la réalisation de la stratégie à long terme d'AVEVA en matière de croissance et de leadership sur le marché des logiciels industriels et de la gestion de l'information, en accélérant la solide trajectoire de croissance et en continuant à aider les clients dans leurs parcours de numérisation. »

Commentant également l'annonce d'aujourd'hui, Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric, qui soutient l'actionnaire principal et partenaire d'alliance d'AVEVA, a précisé : « L'union des forces d'AVEVA et d'OSIsoft crée un leader en matière de logiciels et de données industriels. Grâce à son écosystème étendu et à son portefeuille plus large et plus pertinent, AVEVA offre un niveau d'efficacité accru pour soutenir la transformation numérique des industries. Nous soutenons l'approche agnostique d'AVEVA, qui travaille en collaboration avec les clients et les partenaires pour offrir des solutions intégrées qui améliorent les performances et l'agilité opérationnelle. »

« Nous sommes impressionnés par l'innovation de nos clients - les personnes qui gèrent les industries essentielles de notre société - qui utilisent notre technologie chaque jour pour améliorer les performances, protéger la santé et la sécurité, garder les lumières allumées et rendre le monde plus fluide », a déclaré le fondateur d'OSIsoft, le Dr J. Patrick Kennedy. « Ils nous ont incités à unir nos forces avec AVEVA afin d'élargir notre champ d'action et d'accroître la valeur que nous pouvons apporter à leur important travail. »

« Cette acquisition est une étape importante pour AVEVA, permettant à notre équipe de s'appuyer sur la vaste expérience de leadership et l'expertise du domaine du Dr J. Patrick Kennedy. Nous sommes honorés de poursuivre le voyage avec Pat dans son nouveau rôle de président émérite. Avec Performance Intelligence, nous pouvons dire en toute confiance qu'AVEVA ouvre la voie pour devenir le leader des logiciels et des données industriels, annonçant le début d'un nouveau chapitre passionnant pour le marché des logiciels industriels », a conclu M. Hayman.

