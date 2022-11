AVEVA World revela a importância dos ecossistemas industriais conectados

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A AVEVA, líder global em software industrial, que atua impulsionando a transformação digital e a sustentabilidade, mostra como as organizações industriais estão usando dados em tempo real para conectar equipes, capacitá-las com insights baseados em dados que aceleram a tomada de decisões e desbloquear o valor do negócio.

No AVEVA World, que reuniu em São Francisco (EUA), em novembro, mais de 2.500 clientes, parceiros e expoentes do setor, mostrou como os esforços de transformação digital de forma colaborativa estão criando novos modelos de negócios e acelerando a sustentabilidade, a lucratividade e o trabalho de maior valor.

"Testemunhamos o nascimento de um universo industrial conectado, que tem permitido um novo tipo de colaboração entre a força de trabalho, fornecedores, parceiros e clientes", afirmou Peter Herweck, CEO da AVEVA. "A abordagem centrada em dados capacita as equipes ao conectar diferentes participantes em todo o ecossistema industrial, transformando cadeias de valor em redes ágeis, lucrativas e sustentáveis É o que nós da AVEVA entendemos como a nova economia industrial conectada."

Para Herweck, a reunião de dados e aplicação de análises para sua visualização no contexto permite desbloquear novas formas de trabalhar. "Vemos empresas líderes como Shell e Worley rompendo silos de dados e construindo gêmeos digitais para aprofundar a colaboração, impulsionar a transparência e fornecer insights acionáveis que permitem às equipes trabalharem de maneira mais inteligente e conectada."

"Segmentos da indústria de ativos intensivos da velha economia, incluindo óleo e gás, químicos, serviços públicos, indústria de base e bens de consumo, estão sob nova pressão para que suas operações sejam ainda mais resilientes. Isso requer níveis mais altos de instrumentação de ativos e recursos que usam os dados coletados para acelerar a tomada de decisões e a inovação, levando ao surgimento de ecossistemas industriais conectados", destacou Bob Parker, VP sênior da IDC.

O IDC Global Performance 2022 aponta que as empresa de manufatura com maior maturidade digital superam seus pares e que a exclusão digital só aumentará à medida que a economia mundial for dominada digitalmente nos próximos 10 anos.

No AVEVA World, empresas puderam constatar que à medida que a adoção de software industrial baseado em nuvem se difunde mais, as organizações poderão envolver especialistas dentro e fora da empresa para entregar projetos de capital inovadores, otimizar o ciclo de vida das operações, acelerar a tomada de decisões e atingir metas de sustentabilidade.

FONTE GIOVANNA PICILLO COMUNICACAO LTDA

