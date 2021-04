Avianca fait appel à CellPoint Digital pour un ambitieux projet d'orchestration des paiements

CellPoint Digital est chargé de fournir une solution d'orchestration de paiements de nouvelle génération sur tous les canaux de vente et tous les marchés pour la principale compagnie aérienne d'Amérique latine.

MIAMI, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Avianca, la plus ancienne compagnie aérienne commerciale au monde, s'est associée à CellPoint Digital pour améliorer l'expérience clients lors de l'achat de services et améliorer les paiements sur l'ensemble de leurs opérations mondiales. Ce projet d'orchestration des paiements est l'un des plus ambitieux entrepris par une compagnie aérienne à ce jour et permettra également de répondre aux complexités spécifiques des paiements en Amérique latine.

À l'aide de sa Plateforme d'Orchestration de Paiement Velocity (POP), CellPoint Digital assemblera et gérera un écosystème de paiement unique pour Avianca afin de faciliter le processus de paiement des clients et de simplifier les processus internes. Plus de 5 fournisseurs de services de paiement, plus de 40 acquéreurs et plus de 40 modes de paiement seront entièrement intégrés, permettant des paiements sans contact dans le monde entier. Velocity permettra à Avianca de déployer plus de 25 nouveaux modes de paiement, y compris les portefeuilles de paiements électroniques les plus populaires, des options spécifiques pour l'Amérique latine et de nouvelles options pour l'Europe ,afin d'offrir aux clients le plus grand choix possible.

Le déploiement de Velocity remplacera plusieurs systèmes de paiement actuels par une plateforme unique, accélérant fortement le temps de mise sur le marché de nouveaux acquéreurs et modes de paiement et automatisant les principaux processus internes tels que le remboursement et la réconciliation. Toutes les transactions seront acheminées de manière dynamique afin de réduire les coûts et de garantir un taux de rejet minimal. Les transactions refusées seront automatiquement réacheminées par une voie alternative afin de maximiser les taux d'acceptation.

Alvaro Rosales, responsable des paiements chez Avianca Holdings, déclare : « Offrir à nos clients leur mode de paiement préféré d'une manière attrayante et efficace est essentiel pour une excellente expérience d'achat et a également un impact significatif sur nos coûts. C'est un défi pour une compagnie aérienne internationale de développer l'écosystème nécessaire à l'optimisation de ses paiements, notamment en raison de spécificités locales comme en Amérique latine. Nous avions donc besoin d'un orchestrateur de paiements indépendant et agnostique pour traiter, optimiser et automatiser tous nos paiements via tous nos canaux de vente. La plateforme perfectionnée d'orchestration des paiements de CellPoint Digital nous permettra d'améliorer l'expérience d'achat de nos clients et d'exécuter notre stratégie de paiement, d'augmenter notre taux d'acceptation des paiements et de réduire nos coûts moyens de paiement. »

Étant donné que la plateforme d'orchestration des paiements sera déployée sur tous les canaux numériques, y compris les canaux B2C (site web, application mobile, chatbot), le B2B, les distributeurs et les canaux traditionnels (centre d'appels, guichets d'aéroport ou billetteries), les clients d'Avianca bénéficieront d'une expérience homogène et améliorée en matière de paiement, quel que soit le canal qu'ils utilisent. Ils seront invités à enregistrer leurs cartes pour de futurs paiements et bénéficieront de beaucoup plus de flexibilité : ils pourront payer dans la devise de leur choix, payer avec des coupons ou des miles, partager leur paiement entre plusieurs modes de payment, payer en plusieurs fois ou payer simplement en cliquant sur un lien internet.

« Nous sommes ravis de nous associer à Avianca, une compagnie aérienne leader qui doit notamment sa longévité à son innovation et est désormais pionnière dans le domaine de l'orchestration des paiements. Nous partageons leur vision selon laquelle l'optimisation des paiements fera une différence significative pour accélérer la reprise, tout en donnant un avantage compétitif unique», déclare Kristian Gjerding, PDG de CellPoint Digital. « En ces temps difficiles, une compagnie aérienne ne peut pas se permettre de perdre un client parce que son paiement n'a pas été autorisé ou qu'il n'a pas pu utilisé son moyen de paiement préféré. La réduction des transactions transfrontalières offre aux compagnies aériennes mondiales de vastes possibilités de réaliser des économies. Cependant, l'intégration de toutes les options de paiement nécessaires entraine beaucoup plus de complexité et c'est là que Velocity va aider Avianca: en définitive, ce sera plus simple pour Avianca d'opérer un écosystème de paiement beaucoup plus complexe. »

Pour plus d'informations sur le partenariat de CellPoint Digital avec Avianca ou pour interviewer Kristian Gjerding, PDG de CellPoint Digital, veuillez contacter Becky Sales à l'adresse [email protected].

À propos de CellPoint Digital

We make travel easier™ pour les compagnies aériennes, les entreprises de transport et autres commerçants internationaux et leurs clients.

CellPoint Digital est à la fois une fintech et une société de traveltech. Nous fournissons des solutions de paiement et de commerce numérique puissantes qui permettent aux commerçants de simplifier leurs systèmes, d'unifier leur expérience client et de dynamiser leurs transactions numériques sur les sites web, les applications mobiles et autres canaux de vente. CellPoint Digital propose deux plateformes modulaires omnicanales. Velocity est une plateforme unique d'orchestration des paiements qui optimise toutes les transactions de paiements numériques, qu'il s'agisse de cartes ou de modes de paiement alternatifs, et accélère le déploiement de nouvelles options de paiement. Voyage est une plateforme numérique complète qui maîtrise l'ensemble du cycle de vente client (Promotion, Vente, Paiement, Service). CellPoint Digital possède des bureaux à Copenhague, Dallas, Dubaï, Londres, Miami, Pune et Singapour. Consultez le site www.cellpointdigital.com pour en savoir plus.

À propos d'Avianca Airlines.

Avianca est la marque commerciale regroupant plusieurs compagnies aériennes de transport de de passagers et de fret. Avianca vole sans interruption depuis 100 ans. Possédant une flotte de 158 appareils, Avianca dessert 76 destinations dans 27 pays d'Amérique et d'Europe. Avianca a transporté 30 millions de passagers en 2019 et a réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars américains. Avianca fait partie deStar Alliance et propose le programme de fidélité LifeMiles™. Plus d'informations sur www.aviancaholdings.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/968672/CellPoint_Digital_Logo.jpg

Related Links

www.cellpointdigital.com



SOURCE CellPoint Digital