Avianca nomeia a CellPoint Digital para projeto ambicioso de orquestração de pagamento

MIAMI, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Avianca, a companhia aérea comercial mais antiga do mundo, fez uma parceria com a CellPoint Digital para melhorar a experiência do cliente ao comprar serviços e agilizar os pagamentos em toda a sua operação global. Este projeto de orquestração de pagamentos é um dos mais ambiciosos empreendidos por uma companhia aérea até o momento e também abordará as complexidades específicas dos pagamentos na América Latina.

Utilizando a sua Plataforma de Orquestração de Pagamentos (POP) Velocity}líder, a CellPoint Digital montará e administrará um ecossistema de pagamento exclusivo para a Avianca a fim de facilitar o processo de pagamentos de nossos clientes e simplificar os processos internos. Mais de cinco provedores de serviços de pagamento, mais de 40 compradores e mais de 40 métodos de pagamento estarão completamente integrados, o que permitirá pagamentos sem atritos em todo o mundo. A Velocity permitirá à Avianca implementar mais de 25 novos métodos de pagamento, incluindo carteiras eletrônicas globais com opções específicas para a América Latina, além de novas opções europeias para oferecer aos nossos clientes uma variedade de opções.

A implementação da Velocity substituirá várias soluções de pagamento atuais por uma única plataforma, acelerando radicalmente o tempo de lançamento no mercado para novos compradores e métodos de pagamento, bem como automatizando os processos de back-end essenciais, como reembolsos e reconciliação. Todas as transações são roteadas dinamicamente para economizar custos e garantir a menor taxa de rejeição. As transações com falha ou recusadas são repetidas automaticamente por meio de uma rota alternativa para maximizar as taxas de aceitação.

Alvaro Rosales, gerente de métodos de pagamento da Avianca Holdings, afirma: "Oferecer aos nossos clientes o método de pagamento preferido de forma atrativa e ágil é essencial para uma excelente experiência de compra e também para ter um impacto significativo em nossos custos. Um desafio para uma companhia aérea global desenvolver o ecossistema necessário para otimizar os pagamentos, especialmente com a variedade de requisitos locais para a América Latina. Portanto, precisávamos de um orquestrador de pagamentos independente e agnóstico para processar, otimizar e automatizar todos os nossos pagamentos através de todos os nossos canais. A avançada Plataforma de Orquestração de Pagamentos da CellPoint Digital nos permitirá melhorar a experiência de compra de nossos clientes e executar nossa estratégia de pagamento, aumentar nossa taxa de aceitação de pagamento e reduzir nossos custos médios de pagamento."

Como a Plataforma de Orquestração de Pagamentos será implementada em todos os canais digitais, incluindo B2C (site, aplicativo móvel, chatbot), B2B, distribuidores e canais tradicionais (centrais de atendimento, aeroportos ou bilheteria da cidade), os clientes da Avianca se beneficiarão de uma experiência de pagamento consistente e aprimorada, em qualquer canal que utilizarem. Eles serão convidados a armazenar seus cartões para pagamentos futuros e desfrutar de um novo nível de flexibilidade: pagar na moeda de escolha, pagar com cupons ou milhas, dividir o pagamento entre vários métodos, pagar em parcelas ou simplesmente clicando em um weblink.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Avianca, uma companhia aérea carro-chefe que alcançou longevidade por meio da inovação e atualmente é pioneira na área de orquestração de pagamentos. Compartilhamos a sua visão de que a otimização de pagamentos fará uma diferença significativa para uma recuperação mais rápida, ao mesmo tempo em que oferecemos uma vantagem única para o futuro previsível", declarou Kristian Gjerding, CEO da CellPoint Digital. "Em tempos tão desafiadores, uma companhia aérea não pode se dar ao luxo de perder um cliente porque seu pagamento não foi realizado ou não conseguiu encontrar o seu método de pagamento preferido. A redução das transações internacionais proporciona uma ampla oportunidade para que as companhias aéreas globais economizem custos. No entanto, a integração de várias opções de pagamento traz muito mais complexidade, e é aí que a Velocity ajudará a Avianca: tornando-a mais simples de operar um ecossistema de pagamentos muito mais complexo."

Para mais informações sobre a parceria da CellPoint Digital com a Avianca ou para entrevistar Kristian Gjerding, CEO da CellPoint Digital, entre em contato com Becky Sales [email protected].

Sobre a CellPoint Digital

A CellPoint facilita os pagamentos de viagens (We make payment easier™) para as companhias aéreas, empresas de viagens e outras operadoras internacionais e seus clientes.

A CellPoint Digital é uma empresa de tecnologia de viagens e uma fintech. Ela oferece soluções poderosas de comércio e pagamentos digitais, permitindo que as companhias aéreas e outras empresas de viagens simplifiquem seus sistemas, unifiquem a experiência do cliente e impulsionem suas transações digitais em sites, na internet móvel e nos aplicativos móveis. A CellPoint Digital oferece duas plataformas modulares de omnichannel. A Velocity é uma plataforma exclusiva de orquestração de pagamentos, que otimiza todas as transações de pagamentos digitais, com cartões ou formas alternativas de pagamento, acelerando a implementação de novas formas de pagamento. A Voyage é uma plataforma digital completa, que domina todo o ciclo de vendas ao cliente (promover, vender, pagar e atender). A CellPoint Digital tem escritórios em Copenhagen, Dallas, Dubai, Londres, Miami, Pune e Singapura. Acesse www.cellpointdigital.com para saber mais.

Sobre a Avianca Airlines.

A Avianca é a marca comercial que reúne companhias aéreas de fretes, passageiros e cargas A Avianca voa sem interrupções há 100 anos. Com uma frota de 158 aeronaves, a Avianca atende a 76 destinos em 27 países nas Américas e na Europa. A Avianca transportou 30 milhões de passageiros em 2019 e obteve uma receita de US$ 4,6 bilhões. A Avianca faz parte da rede Star Alliance e oferece um programa de fidelidade líder, o LifeMiles™. Saiba mais em www.aviancaholdings.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/968672/CellPoint_Digital_Logo.jpg

FONTE CellPoint Digital

Related Links

http://www.cellpointdigital.com



SOURCE CellPoint Digital