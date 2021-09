Avidity Science annonce un accord de cession de Lab Products et Harford Systems

WATERFORD, Wisconsin, 3 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Avidity Science, un leader mondial dans le domaine des outils de recherche en sciences de la vie, annonce aujourd'hui la vente de ses filiales Lab Products, LLC et Harford Systems, LLC à Gen Cap America, Inc. (« Gen Cap »), une société de capital-investissement axée sur les rachats du marché intermédiaire inférieur.

« Je tiens à remercier les équipes de Lab Products et de Harford pour leur approche innovante et axée sur le client, a déclaré Doug Lohse, PDG d'Avidity Science. Je suis convaincu que l'acquisition par Gen Cap correspondra mieux aux objectifs de croissance de Lab Products et de Harford Systems. En même temps, Avidity Science reste déterminée à offrir de la valeur à ses clients, permettant ainsi aux chercheurs du monde entier d'apporter des innovations qui changent la vie pour améliorer la qualité de vie. »

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de direction exceptionnelle de Lab Products et de Harford Systems, dirigée par le PDG John Soper, dans le cadre de cet investissement », a déclaré Chris Godwin, directeur général de Gen Cap America. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'équipe pour continuer à aller de l'avant en nous appuyant sur le bilan de longue date de l'entreprise qui offre des produits d'hébergement et d'équipement de soins des animaux de la plus grande qualité et un service exceptionnel à ses clients. »

Lab Products et Harford sont la 14e acquisition de plateforme réalisée à partir du fonds VII de Gen Cap.

L'équipe de direction de Lab Products et de Harford Systems reste inchangée dans cette transaction, John Soper conservant la responsabilité globale de la nouvelle entreprise.

M. Lohse a conclu en ces termes : « Avidity Science, grâce à six acquisitions et à un élargissement majeur de sa capacité au cours des quatre dernières années, a mis en place un portefeuille de solutions inégalé avec certaines des marques les plus solides du secteur, notamment Edstrom®, Hydropac® et BioMedic Data Systems, renforçant notre position en tant que partenaire de confiance du milieu de la recherche. »

À propos d'Avidity Science

Avidity Science est un leader mondial dans le domaine des systèmes de purification et de distribution d'eau, des solutions de contrôle et de surveillance, et des services pour les communautés des sciences de la vie et de la recherche biomédicale. Depuis 1969, la mission de l'entreprise consiste à permettre à la science d'améliorer la qualité de vie. Avec des activités aux États-Unis, en Europe et en Asie et offrant des technologies et du soutien inégalés, elle est un partenaire de confiance pour la communauté mondiale de la recherche. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces investissements et sur l'entreprise, veuillez consulter le site Web www.AvidityScience.com.

À propos de Gen Cap America

Gen Cap America, Inc. est une société de capital-investissement de Nashville qui fournit des capitaux pour les rachats par les cadres, les scissions et la recapitalisation d'entreprises rentables et bien établies du marché intermédiaire inférieur. Pour en savoir plus, consultez le site www.gencapamerica.com.

À propos de Lab Products / Harford Systems

Fondées en 1969, Lab Products et Harford Systems sont des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de solutions d'hébergement pour modèles de recherche. Nos technologies brevetées abordent des questions de recherche comme la protection des modèles de recherche et du personnel scientifique, l'utilisation efficace des aires disponibles et l'efficacité opérationnelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.labproductsinc.com.

