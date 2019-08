Avidity Science lance la série Geno CL, la nouvelle référence pour les systèmes de purification d'eau désionisée

LONG CRENDON, Angleterre, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Avidity Science est fière d'annoncer le lancement d'Avidity Science Geno™ CL, la nouvelle génération de systèmes d'eau de réactif de laboratoire clinique (CLRW). Du 4 au 8 août, Avidity Science présentera Geno™ CL, ainsi que sa vaste gamme de solutions de purification d'eau, sur le stand 816 du salon scientifique annuel de l'American Association for Clinical Chemistry (AACC) à Anaheim (Californie).

Geno™ CL est une solution intégrée totalement modulaire qui fournit en continu jusqu'à 200 l/h (0,88 gpm) d'eau CLRW conforme. Grâce à sa technologie exclusive avec cassettes à double flux, Geno CL d'Avidity assure une alimentation continue en eau pure à partir d'un même support et offre au laboratoire moderne un plan de secours intégré.

Conçu pour répondre à l'évolution des besoins des laboratoires cliniques, le système est polyvalent et flexible. Son écran tactile intuitif de 25 cm est facile à utiliser grâce à des icônes. D'un encombrement minime, ce boîtier unique limite le risque de coupure d'eau.

Geno CL allie une combinaison de technologies éprouvées de purification de l'eau, comme les cassettes d'osmose inverse (RO), de dégazage par membrane et d'électrodéionisation (EDI), à un système de stockage et de distribution intégré afin de fournir directement de l'eau CLRW aux analyseurs cliniques. Toutes ces technologies sont d'un accès facile à l'opérateur qui peut remplacer rapidement les cartouches.

« Nous sommes persuadés que Geno™ CL sera la nouvelle référence dans le domaine de l'eau CLRW grâce à ses fonctions uniques telles que la technologie à double flux », déclare Doug Lohse, PDG d'Avidity Science. « Depuis 50 ans, Avidity place le client au cœur de sa démarche d'innovation. Geno™ CL est le dernier exemple des solutions efficaces à faibles coûts d'exploitation que nous offrons à nos clients. »

À propos d'Avidity Science

Avidity Science est un leader mondial dans le domaine des systèmes de purification d'eau et des équipements de laboratoire pour la recherche scientifique et les établissements de soins de santé. Depuis sa création en 1969, la société a acquis une position de leader sur le marché de la recherche en laboratoire en alliant de façon inédite des solutions de purification et de distribution d'eau, de surveillance environnementale et de prestation de services. Rendez-vous sur le site : www.AvidityScience.com.

Pour en savoir plus sur la NOUVELLE série Geno™ CL, consultez AvidityScience.com/GenoCL

