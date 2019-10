Avidity Science übernimmt Edstrom Japan Ltd

WATERFORD, Wisconsin, 17. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Avidity Science freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen die Übernahme von Edstrom Japan Ltd. abgeschlossen hat. Die Akquisition unterstützt die Bemühungen von Avidity Science, seine globale Präsenz zur Unterstützung des Research Tools-Markts auszubauen.

Das in Tokio, Japan, ansässige Edstrom Japan bietet seit über 30 Jahren ein breites Spektrum an Produkt- und Servicelösungen für den japanischen Markt in der Vivarium-Forschung an. Edstrom Japan verstärkt nicht nur das Portfolio von Avidity Science im Bereich der Wasseraufbereitung, sondern bringt ein umfangreiches Sortiment von Geräten, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für die biomedizinische Forschung mit ein.

„Mit der Übernahme von Edstrom Japan werden wir unser Kundenengagement in Asien ausbauen und unser Ziel unterstützen, in Schlüsselmärkten zu einem Mehrwert-Partner für Forschungswerkzeuge zu werden", erklärte Doug Lohse, CEO von Avidity Science. „Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, die Wissenschaft zur Verbesserung der Lebensqualität zu unterstützen".

„Wir freuen uns darauf, dass die Fähigkeiten von Edstrom Japan unserem Unternehmen ermöglichen werden, sowohl qualitativ hochwertige Produkte als auch Dienstleistungen in Japan anzubieten", sagte Yasuto Tamukai, Managing Director – Greater Asia bei Avidity Science.

Informationen zu Avidity Science

Avidity Science ist ein weltweit führender Anbieter von Wasseraufbereitungssystemen und Laborgeräten für wissenschaftliche Forschungs- und Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1969 durch eine einzigartige Kombination von Wasseraufbereitung und Bereitstellung, Umgebungsmonitoring und Servicelösungen eine führende Position auf dem Markt der Laborforschung erarbeitet. Besuchen Sie uns unter www.AvidityScience.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/716246/Avidity_Science_Logo.jpg

Related Links

http://www.AvidityScience.com



SOURCE Avidity Science