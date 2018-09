Avigilon Appearance Search-Technologie integriert sich mit Access Control Manager System

Avigilon Corporation, ein Motorola Solutions-Unternehmen, meldete heute im Rahmen der bevorstehenden Freigabe seiner neuesten Version der Avigilon Control Center (ACC) 6.12 Software die Einführung seiner innovativen Identity Search-Option.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748336/Avigilon_Corporation.jpg )



Durch die Verbindung der ACC™ Software und dem Access Control Manager™-System wird die neue Identity Search-Option Betreiber dazu befähigen, Personensuchen schnell über ein gesamtes Grundstück hinweg mit Hilfe ihrer Zutrittskontroll-Karteninhaberinformationen durchzuführen und lässt sie umgehend in verlinkte Videoclips einsehen. Der Betreiber kann darauffolgend auf die Avigilon Appearance Search™-Technologie zurückgreifen, um den aktuellen oder vorherigen Standort einer Person zu bestimmen.

"Wir haben unsere innovative Identity Search-Funktion entwickelt, sodass Kunden unverzögert Antworten auf die Fragen ‚wer, was, wo und wann' finden und entsprechende Maßnahmen ergreifen können", erklärte Dr. Mahesh Saptharishi, Technikvorstand von Avigilon. "Indem wir unsere Videoüberwachung, Zugangskontrolle und AI-Technologien miteinander verbinden, bieten wir unseren Kunden eine leistungsstarke und einheitliche Sicherheitslösung, die sie bei der proaktiven Überwachung und Sicherung ihrer Einrichtungen unterstützt."

Um Informationen zur Produktverfügbarkeit zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Avigilon Sales. Mehr über die Identity Search-Option und ACC Software erfahren Sie unter avigilon.com/acc oder vom 25.-28. September am Stand C10 auf der SECURITY ESSEN (Messe Essen) in Essen, Deutschland.

Die in die ACC 6.12 Software integrierte Identity Search-Option wird voraussichtlich Ende September erhältlich sein und ist als kostenloses Upgrade für aktuelle ACC 6-Nutzer verfügbar.

Informationen zu Avigilon

Avigilon, ein Unternehmen von Motorola Solutions, entwickelt bewährte Sicherheitslösungen für einen weltweiten Kundenstamm. Avigilon entwirft, entwickelt und produziert Software und Hardware für Videoanalyse und Netzwerkvideo-Management, Überwachungskameras sowie Lösungen für Zugangskontrolle. Weitere Informationen zu Avigilon finden Sie unter avigilon.com.

© 2018, Avigilon Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AVIGILON, das AVIGILON Logo, AVIGILON APPEARANCE SEARCH, ACCESS CONTROL MANAGER, ACM, AVIGILON CONTROL CENTER und ACC sind Handelsmarken der Avigilon Corporation. Weitere Namen oder Logos, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, können Handelsmarken ihrer entsprechenden Eigentümer sein.

