AVIS : DÉCLARATION DE MULTI-COLOR CORPORATION SUR L'INCIDENT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES

BATAVIA, Ohio, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Chez Multi-Color Corporation (« MCC »), nos clients et nos employés nous sont chers et nous comprenons l'importance de protéger leurs renseignements personnels. Malheureusement, nous avons le regret de vous informer que nous avons été victimes d'une cyberattaque. Le 29 septembre 2022, MCC a découvert qu'un tiers avait accédé sans autorisation à son environnement informatique. MCC a aussitôt déployé des mesures de sécurité pour faire face à la menace et a fait appel à une équipe externe d'intervention en cas d'incident pour accélérer ses efforts de rétablissement. Nous avons informé de manière proactive le Federal Bureau of Investigation et d'autres autorités réglementaires nationales et étrangères dans les juridictions où MCC exerce ses activités, notamment les autorités de protection des données de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de l'Australie.

Les fichiers et dossiers du MCC qui ont été compromis par cet incident de cybersécurité comprenaient des « données RH » sensibles, telles que des dossiers du personnel et des informations concernant l'inscription à nos programmes d'avantages sociaux. Cependant, sur la base des mesures que nous avons mises en œuvre et des actions que nous avons prises, rien n'indique que les informations personnelles affectées par cet incident de cybersécurité ont été mal utilisées ou le seront à l'avenir.

Par souci de prudence, MCC offre des services gratuits de surveillance du crédit et de protection contre le vol d'identité aux employés actuels et anciens (et aux membres de leur famille immédiate) qui ont été touchés par cet incident. Si vous êtes un ancien employé de MCC, ou un bénéficiaire d'un programme d'avantages sociaux de MCC, veuillez nous contacter pour déterminer si vous pouvez vous inscrire à nos services gratuits de surveillance du crédit et de protection contre le vol d'identité.

Veuillez noter que MCC ne conserve généralement pas de données personnelles sensibles sur ses clients ou fournisseurs, et rien ne prouve à ce stade que de telles informations personnelles aient été impliquées dans cet incident. Si vous êtes un client ou un fournisseur de MCC et que vous pensez que nous conservons vos données personnelles sensibles, veuillez nous contacter immédiatement.

Nous avons mis en place un centre d'appels dédié pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur cet incident, notamment sur les modalités d'inscription à nos services gratuits de surveillance du crédit et de protection contre le vol d'identité. Pour les personnes résidant aux États-Unis : composez le 888-291-2363, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h (HNE). Pour les personnes résidant hors des États-Unis : composez le +44(0)330 053 3818, joignable 24h/24 et 7j/7. Nous avons également créé un site Web dédié à cet incident, qui comprend une section Foire aux questions (FAQ) disponible à l'adresse https://www.mcclabel.com/en/data-security-notice.

Multi-Color Corporation, 4053 Clough Woods Drive, Batavia, OH 45103.

