Aviso sobre a criação da SBI PayKey Asia Co., Ltd, que atua em serviços financeiros por teclado de smartphone

TEL AVIV, Israel, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A SBI Holdings, Inc., instituição financeira líder no Japão, anuncia a criação de uma nova joint venture, a SBI PayKey Asia Co., Ltd, que apoiará as vendas e o lançamento da solução exclusiva de banco social, que disponibiliza acesso contínuo a serviços financeiros a partir de qualquer aplicativo de mídia social.

Examples of PayKey's solution, customized to banks all over the world. From left: Banco Davivienda (Colombia), ING (Poland), PhonePe (India) and Standard Chartered (Hong Kong).

Ao utilizar a solução da PayKey, os bancos e as carteiras digitais poderão oferecer facilmente funções de serviços financeiros em aplicativos sociais de mensagens que já são usados por bilhões de usuários no mundo todo. Mais de 20 instituições financeiras no mundo já incluíram essa solução, e espera-se que várias outras o façam em breve. No Japão, várias instituições financeiras estão em vias de lançá-la.

A SBI PayKey permite que os bancos entreguem perfeitamente aos usuários vários serviços financeiros por meio de bate-papos rotineiros, o que melhorará bastante a experiência dos usuários, principalmente os da geração dos millennials, e acelerará ainda mais a transformação digital das instituições financeiras. Futuramente, a SBI PayKey planeja cooperar com outras empresas do Grupo SBI para promover o uso da PayKey por empresas financeiras e não financeiras, no mercado japonês, e acelerar o desenvolvimento dos negócios em todo o continente asiático.

Yoshitaka Kitao, diretor representativo, presidente e diretor executivo da SBI Holdings, declarou:

"Acreditamos que a PayKey é a melhor solução para habilitar transações de pagamento P2P pelos aplicativos de mensagens sociais, como se fosse um bate-papo. Também apoiará as instituições financeiras para melhorar seus serviços e atrair as gerações mais jovens. Esperamos que a nova e conveniente experiência criada pela PayKey acelere a necessidade da transição para o novo banco no mercado japonês."

Hayato Koeda, presidente e diretor executivo da SBI PayKey na Ásia, afirmou:

"A taxa de uso de aplicativos bancários em países asiáticos, inclusive no Japão, ainda é baixa, e estamos atrasados em relação ao restante do mundo. Temos certeza de que, em parceria com a PayKey, a solução exclusiva e comprovada em vários países, podemos oferecer experiências tranquilas aos consumidores do Japão e da Ásia, além de aumentar a taxa de uso de aplicativos de internet banking."

Omer Paz, diretor de operações da PayKey, acrescentou: "A parceria com a SBI é fundamental para lançar da PayKey no mercado japonês, que está adotando rapidamente novas tendências em SNS e aplicativos".

Sobre a PayKey

Com sede em Tel Aviv, Israel, a PayKey permite que bancos e carteiras móveis ofereçam aos clientes acesso instantâneo a inúmeros serviços financeiros, incluindo pagamentos P2P, verificação de saldo, histórico de contas e muito mais, a partir de qualquer aplicativo móvel, incluindo todos os aplicativos sociais e de mensagens. A Social Banking Solution™ (solução de banco social) patenteada cria experiências tranquilas, que geram o envolvimento do cliente e mantêm os serviços sempre à disposição deles.

A solução da PayKey é baseada em um teclado de smartphone de última geração, que inclui um botão bancário de marca branca, que abre um menu de serviços totalmente personalizado com as ofertas do prestador de serviços, mantendo os serviços sempre disponíveis aos clientes, independentemente do que estejam fazendo em seus telefones, ajudando a posicionar o prestador de serviços como líder em inovação.

A PayKey já atende mais de 20 instituições financeiras do mundo, incluindo marcas globais como a ING, o Standard Chartered e o HSBC. Para obter mais informações, visite: www.paykey.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022949/PayKey_Solution.jpg

Para obter mais informações sobre este comunicado de imprensa, entre em contato com:

Guy Talmi, diretor de marketing da PayKey:

gtalmi@paykey.com

FONTE PayKey

Related Links

https://paykey.com



SOURCE PayKey