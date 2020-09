Avocado Show udvider sin Green Future med 19 nye franchisesteder i hele Storbritannien og Europa

Avocado Show åbner nye restauranter i Madrid, London og Paris i de kommende måneder og har underskrevet 19 franchisesteder med yderligere britisk og europæisk ekspansion undervejs.

AMSTERDAM, 9. september 2020 /PRNewswire/ - Avocado Show har afsløret planer om at åbne restauranter i Madrid, London og Paris i løbet af de kommende måneder og annoncerede underskrivelsen af 19 nye franchisesteder i hele Storbritannien og Europa.

Verdens mest omtalte all-avocado restaurantmærke er hurtigt blevet et verdensomspændende fænomen - kendt for sin branding "Pretty Healthy Food": visuelt imponerende og lækre retter fremstillet med kærlighed af økologiske avocadoer.

Den avo-fokuserede franchises globale ekspansion starter med en splinterny restaurant The Avocado Show på Calle Colmenares 13, 28004, i Madrid, der åbner i oktober.

Grundlagt af Ron Simpson og Julien Zaal begyndte Avocado Show med en simpel mission: at bringe glæde til avocado-elskere. De opnåede dette ved at bringe den udsøgte smag fra deres yndlings 'superfood' til live ved at udforme hvert menupunkt som et lille stykke spiselig kunst, som alle kan nyde.

Den første restaurant blev straks meget populær takket være mediedækning i over 60 lande, hvor der opnåedes hundreder af millioner af visninger uden en eneste annonce og tiltrak næsten 150.000 følgere på Instagram.

Da fangruppen voksede, lancerede Avocado Show en succesrig kogebog, samling af salgsvarer, Hologram Menu-app, sin egen Avocado Fries og filmede en dokumentar om bæredygtighed i sin forsyningskæde. Sidstnævnte blev oprettet i samarbejde med Nature's Pride - som leverer hovedparten af Avocado Show's spisemodne, 100 % bæredygtige avocadoer.

Til trods for hidtil uset efterspørgsel og franchiseanmodninger, var ekspansion alt andet end sikker. Først i 2018 vovede Avocado Show sig ind på de internationale markeder og åbnede det første franchisested i Bruxelles - hvilket lagde grunden til yderligere ekspansion.

"Vi er meget begejstrede for at arbejde med så gode partnere og se vores drøm blive en realitet på disse fantastiske nye markeder og ser frem til at etablere Avocado Show globalt som et socialt ansvarligt og rentabelt projekt, der vil bringe glæde til at avo-elskere i årevis fremover, "siger Ron Simpson, grundlægger af Avocado Show.

