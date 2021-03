Avocados From Mexico extiende su asociación con la icónica artista Mexicana, Thalia Sodi, con el lanzamiento de Avocado Nation Studios

"Los aguacates son un elemento básico de mi dieta y estilo de vida y estoy emocionada de trabajar con Avocados From Mexico una vez más" dice Thalia. "Después de los desafíos del año pasado, la salud y el bienestar son más importantes que nunca. Agregando las grasas buenas y casi 20 vitaminas y minerales, de los aguacates a tu dieta, la hace mas divertida y deliciosa. No veo la hora de compartir con ustedes mis consejos y trucos para una alimentación saludable con Avocados From Mexico!"

Thalia lidera una lista de creadores de contenido que se han asociado con Avocados From Mexico para desarrollar varios videos que entretendrán y educarán a los consumidores sobre los aguacates. Deborah Berebichez, la primera mujer mexicana en graduarse de la Universidad de Stanford con un doctorado en Física, presentadora de televisión, educadora y emprendedora, explora la ciencia de los aguacates. Las consentidas de Instagram Mila y Emma Stauffer tienen un canal que detalla sus adorables aventuras con AFM, mientras que Ally Brooke quien fue parte del grupo de chicas Fifth Harmony, llevará a los espectadores con ella en una gira virtual por los Estados Unidos. Adicionalmente, AFM se ha asociado con Atlas Obscura para producir videos divertidos y únicos, como una parodia de un programa de encuentro de pareja de televisión en tiempo real, y un video de modas que resalta accesorios inspirados en el aguacate.

"Estamos orgullosos y emocionados de volver a trabajar con Thalia y de sumar estos influencers a la familia de AFM," dice Ivonne Kinser, líder de mercadotécnica digital y comercio electrónico en Avocados From Mexico. "Thalia es admirada por el público hispano por su música y por su estilo de vida saludable. Sin duda la mejor portavoz para promover los impactos positivos de los aguacates en la salud y el bienestar de nuestros consumidores hispanos. Dada su herencia y su amor por los aguacates, Thalia representa la esencia de nuestra marca."

Avocado Nation Studios es parte de la nueva plataforma Avocado Nation de AFM la cual es impulsada por inteligencia artificial que permite a AFM aprovechar las preferencias de sus consumidores para ofrecer contenido personalizado.

"La variedad de contenido que hemos producido demuestra que los aguacates son realmente para todos," dice Kinser. "Como los aguacates son tan versátiles y se disfrutan de diferentes maneras, hemos creado contenido para todas las preferencias y esperamos poder ofrecer recomendaciones de video personalizadas."

Los fanáticos del aguacate pueden explorar una gran cantidad de contenido visitando el sitio https://www.theavocadonation.com/.

About Avocados From Mexico

Avocados From Mexico (AFM) es una subsidiara de propiedad total de la Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate Hass (MHAIA), formado con el propósito de publicidad, promoción, relaciones públicas e investigación para todas las partes interesadas de Avocados From Mexico. Bajo acuerdos, MHAIA y los Productores y Empacadores Mexicanos de Aguacate (APEAM) han combinado recursos para financiar y administrar AFM, con la intención de proporcionar un programa de marketing enfocado, altamente efectivo y eficiente en los Estados Unidos. AFM tiene su sede en Irving, Texas.

About Thalia

Thalia es una superestrella cantante, compositora, emprendedora, filántropa, actriz, diseñadora de moda y influencer digital. Saltó a la fama tras protagonizar varias telenovelas que han sido traducidas a varios idiomas y se han emitido en más de 180 países con una audiencia de más de dos mil millones de personas en todo el mundo. Ha tenido 29 canciones en el Top 10, 15 de las cuales llegaron al numero uno, y ha vendido más de 50 millones de discos, lo que la convierte en una de las artistas Latinas más vendidas de todos los tiempos. Su álbum mas reciente, Valiente, cuenta con cuatro canciones de éxito y fue certificado platino por la RIAA.

Para obtener más información y actualizaciones exclusivas, sigue a Thalia en Instagram, Twitter y Facebook.

