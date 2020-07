Avon anuncia donaciones de productos por un valor superior a los $16 millones

NUEVA YORK, 8 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Avon ha donado productos por un valor superior a los $16 millones a numerosas organizaciones benéficas como parte de su continuo compromiso de reciprocar acciones y tener un impacto positivo sobre el mundo. Algunas de las donaciones están destinadas a AMAR, en Puerto Rico, y al socio de larga data de Avon, Feed the Children. Ambas organizaciones están desempeñando un papel crucial en la entrega de suministros a las personas necesitadas durante la pandemia. También se efectuaron donaciones al programa Marine Toys for Tots.

Avon Puerto Rico ha donado productos por valor de $1.3 millones a AMAR, la Alianza de Médicos Al Rescate (Alliance of Physicians to the Rescue). AMAR se dedica a llevar medicinas y artículos esenciales a las comunidades necesitadas. Durante más de 25 años, ha prestado gratuitamente servicios de salud voluntarios a las comunidades más vulnerables. Las donaciones que Avon realizó a AMAR el mes pasado consistieron en ropas, productos para el cuidado personal, cosméticos, productos del hogar y otros.

Feed the Children trabaja estrechamente con socios comunitarios como las escuelas, las organizaciones cívicas y los bancos de alimentos para atender a las poblaciones más vulnerables y demás personas que puedan estar pasando dificultades por haber perdido el trabajo en este ambiente de incertidumbre. Este mes que pasó, Avon donó productos por un valor superior a $13 millones a Feed the Children para apoyar a estas familias necesitadas. Durante los últimos 16 años, Avon ha donado más de 15,000,000 de libras de productos de belleza y para el cuidado personal, ropa, calzado y artículos esenciales para el hogar a Feed the Children, con lo cual ha llevado asistencia a millones de familias.

El programa Marine Toys for Tots ha recibido una donación de juguetes valorada en $2.4 millones de parte de Avon para apoyar su misión de recolectar y distribuir durante las fiestas juguetes nuevos para niños menos favorecidos. Avon ha enviado más de 60,000 juguetes a Toys for Tots para la venidera temporada de fiestas. Avon se enorgullece de ser patrocinador corporativo nacional 5 estrellas para 2020.

New Avon ("New Avon Company") es la empresa de belleza de ventas sociales líder de Norteamérica, con representantes de ventas independientes en todo Estados Unidos y Puerto Rico. La cartera de Avon abarca galardonados productos para el cuidado de la piel, cosméticos de colores, productos de fragancia, productos de cuidado personal y de salud y bienestar con marcas como ANEW, Skin So Soft, belif, CHI y The Face Shop, así como artículos esenciales para el hogar, moda y accesorios. Avon tiene un historial de 134 años de empoderar a la mujer mediante la oportunidad económica, y de apoyar las causas que más le importan a la mujer. Las iniciativas filantrópicas de Avon han aportado más de mil millones de dólares a escala mundial para la erradicación del cáncer de mama y la violencia doméstica. Conozca más sobre New Avon y sus productos en www.avon.com.

