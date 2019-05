Avon dá início a transformação digital em parceria com a Serasa Experian

SÃO PAULO, 23 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Avon contou com a Serasa Experian para viabilizar seu programa de transformação digital no Brasil. A implementação de uma solução de Onboarding digital combinou recursos de inteligência de decisão da plataforma PowerCurve ao uso de um aplicativo móvel para oferecer às executivas de vendas da Avon uma interface digital para inscrição de revendedoras, via smartphones.

A adesão à ferramenta é de 100% de um total de 12 mil executivas de vendas, responsáveis pelo cadastramento das representantes. O projeto apresentou uma otimização de 30% no tempo do cadastro de candidatas a representantes, reduziu em 40% os custos operacionais de todo o processo e economizou aproximadamente 19 toneladas de papel.

"Com a combinação do bureau de dados e da plataforma PowerCurve, a Serasa proporcionou à Avon muito mais do que a digitalização objetivada inicialmente pela empresa. Os recursos voltados ao gerenciamento das regras estabelecidas para novos registros e das informações solicitadas conferiram uma integração, precisão e integridade ainda maiores às soluções de qualidade de dados do cliente", ressalta Mariana Pinheiro, vice-presidente de Decision Analytics e Marketing Services da Serasa Experian.

Na outra ponta do processo, o aplicativo Avon Cadastra, disponível para qualquer smartphone, traz agilidade e uniformidade ao fluxo digital para a inscrição de novas revendedoras, independentemente da localização geográfica. São efetuadas 150 mil consultas pelo app a cada 19 dias, equivalente ao tempo médio de duração das campanhas de vendas. A confirmação do cadastro é feita por meio de um SMS ou Whatsapp enviado para o celular da interessada.

A validação cadastral realizada pela Avon tem suporte da plataforma PowerCurve da Serasa, com o cruzamento das informações solicitadas pelo sistema com a base de dados da companhia. O procedimento dura cerca de 5 minutos.

"Ao viabilizar a transformação digital do processo de cadastramento desde o seu início, a Serasa contribuiu de forma significativa com os objetivos de crescimento sustentável que projetamos para a nossa rede de representantes", finaliza Julio Lopez, Gerente Sênior de Customer Service da Avon.

Para saber mais sobre o PowerCurve da Serasa Experian, acesse: www.serasaexperian.com.br/produtos/powercurve-originations

