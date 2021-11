Avonite® Flex: komfort i elegancja wśród wanien z hydromasażem i basenów kąpielowych

FLORENCE, Kentucky, 19 listopada, 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Aristech Surfaces LLC ma przyjemność przedstawić nowy, zgłoszony do opatentowania materiał - Avonite® Flex. To innowacyjne tworzywo powierzchniowe nadaje wyrafinowany wygląd wnętrzom jacuzzi i basenów kąpielowych oraz umożliwia tworzenie elegancko zaprojektowanych produktów dla sektora wellness.

Od 50 lat Aristech Surfaces LLC zaopatruje największych producentów wanien i basenów kąpielowych w doskonałej jakości płyty akrylowe AcrySpaTM i AcrySwimTM. 25 lat temu firma Aristech Surfaces LLC zaczęła również rozwijać ofertę produktów rekomendowanych przez architektów, w tym jedną z cieszących się największym powodzeniem marek: AVONITE® Solid Surface.

Wprowadzając na rynek Avonite® Flex, ta amerykańska, międzynarodowa korporacja ma nadzieję na nowo zdefiniować luksus w sektorze wellness. Avonite FlexTM umożliwia zaprojektowanie zupełnie nowego rodzaju produktu o estetyce premium, stanowiącego dopełnienie każdego wystroju wnętrza. Stworzono go z myślą o połączeniu dwóch standardów, które do tej pory wydawały się nie do pogodzenia: materiały praktyczne, zaprojektowane z myślą o potrzebach klientów sektora B2B – łatwe w masowej produkcji, konfigurowalne i wytrzymałe, są teraz partnerami dla delikatnych tworzyw do dekoracji wnętrz – eleganckich, przyjemnych w dotyku, oferujących nieograniczone możliwości projektowania z myślą o klientach prywatnych, którzy poszukują dodatkowego elementu komfortu w swoim domu bez rezygnacji z estetyki.

Podobnie jak AcrySpaTM i AcrySwimTM, Avonite® Flex charakteryzuje się odpornością na zaplamienia i chemiczne środki czyszczące, co pozwala mu wytrzymać intensywne czyszczenie związane z konserwacją jacuzzi i basenów kąpielowych. Co więcej, jego nieporowata, bakteriostatyczna powierzchnia ogranicza rozwój mikroorganizmów, czyniąc go materiałem doskonale higienicznym.

Ten nowy materiał, opracowany przez pioniera w dziedzinie obróbki powierzchni, oferuje wszystkie najbardziej pożądane właściwości funkcjonalne: dostarczany w arkuszach lub rolkach o grubości 3 mm, dostępny jest w szerokościach do 108 cali /2.740 mm i w dwóch 2 kolorach: Alabaster Wave 8705 i Pure Alabaster 8701. Charakteryzuje się również wyjątkową termoformowalnością, pozwalającą na obróbkę próżniową nawet najostrzejszych kątów i najtrudniej dostępnych zagłębień. Co więcej, Avonite FlexTM jest lekki, dzięki czemu jest łatwy w obróbce w warsztacie, w transporcie i podczas montażu.

Bazując na doświadczeniach z materiałami designerskimi, stworzyliśmy Avonite® Flex o eleganckim, matowym wykończeniu. Stanowiąc część linii produktów Avonite®, Avonite® Flex gwarantuje słynną miękkość i charakterystyczną fakturę. Jak wszystkie materiały Avonite®, Avonite® Flex może być frezowany, obrabiany, wytrawiany, a nawet tłoczony. Jak wyjaśnia dyrektor ds. marketingu Grupy Jana Bartlett: „Koncepcja polegała na stworzeniu produktu, który odpowiadałby na ogromne zapotrzebowanie na wygodę i najwyższej klasy wykończenia; klienci pragną, aby wystrój ich domów był inspirujący i relaksujący. Dzięki Avonite FlexTM z powodzeniem połączyliśmy komfort i wyrafinowany charakter Avonite® z szeregiem zastosowań, które wcześniej nie były dostępne".

Wreszcie, bez względu na innowacyjny charakter Avonite® Flex, Aristech Surfaces LLC z wielką uwagą podeszła do opracowania materiału, który nie wymagałby od producentów inwestowania w nowe urządzenia. Może on być produkowany przy użyciu konwencjonalnych form i systemów formowania próżniowego bez konieczności dodatkowych inwestycji. W razie potrzeby może być również termoformowany. Co więcej, materiał ten jest łatwiejszy do naprawy niż płyty akrylowe, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wytrzymały.

Avonite® Flex – doskonała synteza maksymalnej funkcjonalności i progresywnego designu.

Zamówienie próbki można złożyć na stronie aristechsurfaces.com

Specyfikacja produktu:

Grubość: 3 mm

Szerokość: niestandardowa, do 108 cali /2.740 mm

Długość: zwijana, maksymalnie 700 stóp /210 m

Kolory: Alabaster Wave 8705 i Pure Alabaster 8701

Aristech Surfaces LLC

Spółka Aristech Surfaces LLC, założona w 1969 roku przez Davida Swedlowa, który opracował pierwszą linię produkcyjną ciągłego odlewania płyt akrylowych, jest amerykańską firmą specjalizującą się w produkcji i dystrybucji materiałów. Firma posiada 3 działy: wellness, architektura i transport. Grupa jest właścicielem 13 marek i ma przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Dzięki współpracy z największymi producentami wanien i systemów spa oraz rekomendacji najlepszych biur architektonicznych na całym świecie, marki Aristech Surfaces LLC stały się synonimem niezawodności.

Od 50 lat Aristech Surfaces LLC opracowuje innowacyjne rozwiązania w oparciu o potrzeby swoich klientów. Priorytetem firmy jest nieustanna poprawa jakości oferowanych produktów i usług.

Related Links

http://www.aristechsurfaces.com/



SOURCE Aristech Surfaces LLC