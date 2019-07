AVS Verkehrssicherung a signé un accord portant sur l'acquisition de l'entreprise de signalisation routière Lorenz

KÜRTEN et WITTSTOCK, Allemagne, 2 juillet 2019 /PRNewswire/ -- AVS Verkehrssicherung (« AVS »), société du portefeuille de Triton Fonds IV, a signé un accord en vue de l'acquisition de Lorenz GmbH (« Lorenz »), un fournisseur renommé dans le domaine de la signalisation routière et de la sécurité des chantiers basé à Wittstock/Dosse. Cette fusion sera soumise à l'approbation des autorités antitrust. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Depuis 1992, Lorenz Markierungen a accumulé de nombreuses années d'expérience dans l'utilisation de matériaux de signalisation durables et de haute qualité, aussi bien pour des applications permanentes que temporaires. Par ailleurs, Lorenz se considère comme un fournisseur fiable dans le domaine de la sécurité des chantiers. La société exerce ses activités principalement dans les régions de Mecklenburg et Berlin, mais également à l'échelle nationale, et travaille en étroite collaboration avec des promoteurs publics, des villes et des municipalités ainsi que des sociétés de construction privées.

« Lorenz emploie plus de 30 personnes, est reconnue comme un prestataire de services fiable au niveau national avec ses trois sites, et représente par conséquent un ajout idéal à la gamme de services du groupe AVS », explique Andreas Schwingeler, directeur de l'exploitation chez AVS.

« Nous avons hâte de collaborer avec AVS. Nos sociétés sont très similaires en ce qu'elles œuvrent à penser et à agir en famille. Ensemble, nous pourrons répondre encore mieux aux demandes croissantes de nos clients », souligne Rüdiger Lorenz, directeur général de Lorenz GmbH.

À propos d'AVS

AVS Verkehrssicherung est un spécialiste leader de la prestation de services de sécurité routière en Allemagne et en Europe. L'entreprise, qui a son siège à Kürten, assure la prestation de tous les services essentiels à la réalisation des projets de sécurité routière, de la planification initiale à la préparation et la sécurité complètes des chantiers en passant par l'obtention des permis. AVS se caractérise par sa présence internationale avec ses 21 sites. AVS possède 18 sites à travers l'Allemagne, ainsi qu'une succursale en Lettonie et deux au Danemark, et compte près de 730 employés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.avs-verkehrssicherung.de

À propos de Triton

Depuis sa création en 1997, Triton a sponsorisé neuf fonds, en se concentrant sur les entreprises des secteurs de l'industrie, du commerce, des biens de consommation et de la santé.

Les fonds Triton soutiennent le développement positif des entreprises moyennes ayant leur siège en Europe. En investissant dans ces entreprises, Triton entend contribuer à leur amélioration à long terme. Triton et ses dirigeants souhaitent être des agents de changements positifs en faveur d'améliorations opérationnelles et d'une croissance durables.

Le portefeuille de Triton compte actuellement 38 entreprises totalisant un chiffre d'affaires de 14,9 milliards d'euros et près de 73 000 employés. Pour plus d'informations :

www.triton-partners.com

