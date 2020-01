AVS Verkehrssicherung heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Implenia SVA GmbH

SVA heeft 30 mensen in dienst. Het bedrijf beschikt over jarenlange ervaring in bouwplaatsveiligheid en wegmarkeringen en is onderdeel van Implenia Modernbau SVA Straßen- und Verkehrs-sicherungs-Anlagen GmbH. Momenteel is dat deel van Implenia Modernbau GmbH, dat behoort bij de Zwitserse dienstverlener in de bouw Implenia AG. Naast haar belangrijkste focus in Saarland, is SVA ook actief in Rijnland-Palts en Luxemburg. Het bedrijf werkt nauw samen met staatsontwikkelaars, steden en gemeenten en particuliere bouwbedrijven.

"SVA staat bekend als een betrouwbare leverancier. Voor de AVS Group is dit een ideale uitbreiding in Saarland van de diensten die wij bieden," zo licht COO van AVS Andreas Schwingeler toe.

"Als deel van AVS kunnen wij onze regionale kennis en contacten effectiever gebruiken en reageren op de toenemende en regio-overschrijdende klantenbehoeften," benadrukt Jörg Huwig, Algemeen Directeur van Implenia SVA GmbH.

Over AVS Verkehrssicherung

AVS Verkehrssicherung is een toonaangevende gespecialiseerde aanbieder van verkeersveiligheidsdiensten in Duitsland en Europa. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Kürten en biedt alle essentiële diensten met betrekking tot verkeersveiligheidsprojecten. Deze omvatten uitgebreid advies en de noodzakelijke vergunningprocedures voor alle installaties voor verkeersveiligheid, montage, markeringswerken, ritten voor onderhoud en controle, ontmanteling en demarkering. AVS is in Duitsland vertegenwoordigd met meer dan 20 locaties door het hele land. Internationaal heeft AVS meer dan 10 locaties in België, Denemarken en Letland. AVS heeft ongeveer 1.100 werknemers.

Kijk voor meer informatie op: www.avs-verkehrssicherung.de

Over Implenia

Implenia is Zwitserland's toonaangevende bouw- en bouwdienstenbedrijf. Het heeft ook een sterke positie in de Duitse, Franse, Oostenrijkse, Zweedse en Noorse infrastructuurmarkten, en aanzienlijke bouwconstructie- en civieltechnische activiteiten in Duitsland en Oostenrijk.

Implenia is opgericht in 2006 en kan terugkijken op een bouwtraditie van ongeveer 150 jaar. Het brengt de expertise van haar zeer bekwame bouweenheden samen onder een dak van een bedrijf dat actief is door heel Europa. Met het brede aanbod van Implenia en de diepe ervaring van haar specialisten, kan de Groep een bouwproject managen door haar gehele levenscyclus en voordelig, geïntegreerd en klantgericht werk afleveren. De focus ligt op een duurzaam evenwicht tussen financieel succes en sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Implenia, met haar hoofdvestiging in Dietlikon bij Zürich, heeft in Europa meer dan 10.000 mensen in dienst en behaalde in 2018 een omzet van ongeveer 4,4 miljard Zwitserse Franken. Het bedrijf staat genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554).

Kijk voor meer informatie op: www.implenia.com

Over Triton

Sinds haar oprichting in 1997 ondersteunde Triton negen fondsen die zich richten op bedrijven in de industriële, zakelijke dienstverlenings-, consumenten- en gezondheidssector. De Tritonfondsen investeren in en ondersteunen de positieve ontwikkeling van middelgrote bedrijven die hun hoofdvestiging in Europa hebben.

Triton wil bijdragen aan het opbouwen van betere bedrijven voor de lange termijn. Triton en haar bestuurders wensen vertegenwoordigers te zijn van positieve verandering richting duurzame operationele verbeteringen en groei.

De 41 bedrijven die momenteel deel uitmaken van Triton's portfolio hebben een gecombineerde omzet van € 16,5 miljard en ongeveer 80.000 werknemers.

Kijk voor meer informatie op: www.triton-partners.de

Perscontacten

Triton

Anja Schlenstedt

Tel.: +49 69 921 02190

schlenstedt.wp@triton-partners.com

AVS

Melanie Hempfer

Tel.: +49 214 313 834 60

melanie.hempfer@avs-verkehrssicherung.de



Implenia

Bedrijfscommunicatie

Tel. +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

