Австралиец Чарли Митчелл дебютировал на 1-м месте в музыкальных чартах

В среду, 11 мая 2022 года, Чарли Митчелл впервые появится в эфире утреннего шоу Studio 10 на австралийском телевидении после того, как он превзошел Мика Джаггера и Билли Джоэла в чартах PlayMPE, ведущей системы прямой дистрибуции музыки для радиостанций.

«В данный момент мы завалены запросами. Сегодня утром наша электронная почта была переполнена до такой степени, что люди звонили нам, чтобы сообщить, что их сообщения возвращались назад», — заявил Стенгер.

«Меня это не удивляет, — сказал Эванс. — Я знал, что так будет, как только увидел его».

Песня «Even After» была написана Эвансом уникальным способом. Первый куплет передает слова человека, который, видимо, потерял близкого при тех или иных обстоятельства, а во втором куплете и припеве голосом становится тот человек, которого потеряли.

«Когда я писал эту песню, а мне понадобился не один год на то, чтобы суметь это сделать после трагической и несвоевременной смерти моей матери, я знал, что не смогу ее петь, хотя я сам и певец. Для меня эта история была слишком личной. Когда я открыл для себя Чарли в социальных сетях, я понял, что его беззащитность поможет ему проложить путь к успеху. Люди будут интерпретировать песню по-своему. Кто-то думает, что она о разрыве отношений, кто-то думает, что она о смерти, — отметил Эванс. — Что стало для меня неожиданностью, так это масштаб таланта Чарли и его способность в столь раннем возрасте так зрело интерпретировать эту песню. Это действительно экстраординарно».

Нарада Майкл Уолден высказался лаконичнее: «Чарли Митчелл — будущая суперзвезда. Я рад, что Брайан привел его ко мне. Нам предстоит проделать еще много работы».

Песню «Even After» можно скачать с Apple iTunes, Spotify и других сервисов для скачивания музыки. Официальный веб-сайт Чарли Митчелла можно найти по адресу charliintrolchellmusic.com, а у его страницы в Facebook — Facebook.com/charlirelightchellmusic — было более 35 тысяч подписчиков еще до того, как его начал продюсировать Уолден.

С чартом можно ознакомиться на https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1813055/Charlie_Mitchell_Even_After_2.jpg

SOURCE ESW Management